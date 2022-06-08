意外點到大心「隱藏版神飲」！釣出店員低調認了：限量的
瓦城泰統旗下泰式麵館「大心」於2014年5月開設首店，並陸續進駐全台各地，特殊的餐點口味吸引絡繹不絕的顧客，近日就有一名熱愛大心的網友分享，他居然在點餐時得知有隱藏版芒果汁，立馬點來喝，更大讚一定會回購，貼文一出，釣出店員現身留言區透露：「芒果汁只提供到6／17號，限量販售，賣完就沒有了！」
該名網友昨（7）日在Dcard中貼文，他以「大心居然有隱藏版飲料」為題，表示自己是幾乎每週吃一次大心的狂粉，某天中午一如往常點了最愛的酸辣番茄松阪豬肉麵後，店員介紹「現在有限量芒果汁，特價69元唷」，一聽便立刻點來喝，「是很濃郁的芒果汁！雖然沒有果肉，但喝起來完全不是套水那種稀稀的味道，酸酸甜甜超適合夏天～我會再回購」。
不過，原PO也透露，不確定是否每間大心都有提供，因為當時掃完QRCODE後的菜單沒有看到芒果汁，是店員主動提起才知道的，因此建議想喝的網友們可以詢問店員。
貼文一出，不少網友留言嗨喊，「居然有芒果汁！我下次逛完東區，去吃大心一定要喝」、「最近好多飲料店都出芒果系列，好想喝⋯」、「好酷喔，竟然有隱藏版芒果汁，下次來問問看家裡附近的大心有沒有」、「大心口味蠻重的欸，可能要喝兩杯XD」，還有店員現身留言區透露：「芒果汁只提供到6／17號，限量販售，賣完就沒有了！」
另外，也有網友推薦大心其他品項，「我都去吃冰淇淋的」、「松阪豬麵愛好者在這，他附的那個沾醬超級好吃！喜歡到快把沾醬喝下去」、「冰淇淋很讚！第一口到最後一口都有冰」、「炸金針菇超級好吃，都不能加點」，但也有網友直言，「很喜歡大心，但它收服務費我覺得不值得」、「拉麵店收服務費真的很不優，但還不錯吃」，