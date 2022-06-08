他自製草莓刨冰意外變「豬肉片」！網全笑：生吃會拉肚子
天氣熱就是要吃冰啊！因為疫情關係，許多民眾減少了外出用餐，紛紛改在家裡動手製作，不過賣相可能就不如餐廳做出來的好看。一名網友就在家自製草莓牛奶刨冰，殊不知成品竟然像極了「豬肉片」，被網友笑虧：「不能生吃會拉肚子啊！」
日本一名推特主K_Link_就因為最近天氣變得炎熱，特地買了一台刨冰機，以便在家可以隨時製作出想要的冰品。日前推主想自製草莓刨冰消暑，但是由於家中沒有食譜上註明的煉奶，只好改放鮮奶以及奶油代替，並加入草莓加糖煮出來的果醬，攪拌後放入冷凍，完成之後才倒入刨冰機裡，豈料出來的成品讓推主自己也忍不住傻眼了！
原來推主自製的草莓刨冰，成品像極了一碗「切片冷凍豬肉片」，淡紅色的部分看起來就像是肉片本身，而分離的白色奶製品彷彿是豬肉的油脂，加上上面的草莓籽在視覺上好似黑胡椒粒，整碗草莓刨冰要說它是「冷凍豬肉片」，似乎也沒有人會感到意外啊！
雖然草莓刨冰的「視覺效果」與想像中的有落差，不過推主還是強調整體吃起來並不影響口味。而網友們看到照片後都紛紛笑說：「不要生吃啊會拉肚子」、「別騙了，明明就是培根豬肉」、「我以為一張是草莓冰、一張是冷凍豬肉片做對照圖，沒想到兩個都是草莓冰」、「豬在右邊？冰在左邊？」、「我還以為都是豬肉」、「涮涮鍋煮起來」。（編輯：陳珮瑜）