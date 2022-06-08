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兩餐最強不是火鍋！「全新本體」狂掃10盤：店員也搶著吃

▲有女網友發現兩餐火鍋全新本體，而引來鐵粉們大讚「去兩餐都是為了它！」（示意圖／翻攝兩餐『 두끼 』韓國年糕火鍋吃到飽-淡水店臉書粉專）
▲有女網友發現兩餐火鍋全新本體，而引來鐵粉們大讚「去兩餐都是為了它！」（示意圖／翻攝兩餐『 두끼 』韓國年糕火鍋吃到飽-淡水店臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 17:26:39

知名韓式餐廳「兩餐」因主打年糕火鍋吃到飽，廣受許多老饕喜愛，而兩餐也講求客製化，如湯頭、醬料等皆供客人自行調配，而吸引不少民眾前往光顧。對此，就有女網友發現兩餐火鍋全新本體，而引來鐵粉們大讚「為了它去的！」。

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原PO於Dcard上發文，好奇詢問「有人發現兩餐的炸雞變好吃了嗎？」表示昨（7）日剛好至兩餐用餐，「因為有點晚進場，只吃到兩種（炸雞）口味，一種是美乃滋，一種是甜醬，炸雞很快就被夾完，那時候已經21:00」。

但她一嚐便驚呼，「覺得太好吃了！我跟店員說我想要再吃，他單獨幫我炸了一盤上來，是比較辣的醬，有人有吃過這三種以外的醬嗎？還期待下次去吃有不同的口味」，文末也幽默稱「被火鍋店耽誤的炸雞店」。

▲女網友分享兩餐的最神炸物。（示意圖／翻攝『 兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽-忠孝店臉書粉專）
▲兩餐炸物一直以來備受好評。（示意圖／翻攝『 兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽-忠孝店臉書粉專）
貼文一出，就引來不少老饕興奮留言，「有醬的超級好吃！我吃之前都會打電話問今天的炸雞有沒有醬」、「我上上禮拜去兩種都有！！！真的超好吃瞬間後悔加肉應該吃炸雞就好XD」、「我每次去兩餐都是為了吃炸雞，醬料炸雞超好吃」、「我以為一直以來兩餐的本體就是炸雞，每次去都不加錢點肉只吃一堆附餐，應該有拿10幾次XD」、「炸雞有醬還有蔥，一出來都秒殺」

甚至釣出前店員分享，「嘉義的兩餐，炸雞有咖哩、原味、辣醬，辣醬分比較甜的、比較辣的這兩種，但我辭職幾個月了，不知道現在有沒有變動，之前打工也是超愛吃醬雞」；但也有人持不同意見，認為「兩餐很普通～沒必要特意去吃」、「幾年前吃過一次就不想再吃」。（編輯：陳雅雲）


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