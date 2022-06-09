獨／一度存款全空！電商女神逆轉人生　10年創業過程曝光

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電商女神陳妮絲現年28歲，雖然現在已是光鮮亮麗的自己，但在自己創業這10年之間，她也是渡過人生相當黑暗的時刻，從高中畢業就踏入經營電商的她，家境並不是非常優渥，一切生活都靠自己打理，在2017年時，經歷了家人生病時期，對她來說這成為莫大的人生轉捩點，自己賺的錢不僅要支付平常生活開銷，包括照顧家人的醫藥費、家中的負債等等，一度壓得她喘不過氣。
妮絲提到「當時一邊工作一邊照顧爸爸，看盡了醫院形形色色的人，也讓她真正在醫院目睹所謂『久病床前無孝子』這句話的真諦」這過程中，自己工作賺錢養家、照料家人，但面臨龐大的經濟壓力，妮絲當時賺的錢根本入不敷出，甚至因為家中債款問題，導致自己辛苦五年的存款瞬間歸零，這讓她忽然在這時刻領悟到「天啊！生命很重要！但是錢也是非常重要的，一生都為了家庭而活，直到長大但卻從未對自己好過，這讓她下定決心準備活出最漂亮的自己」。
整形失敗慘遭酸民嗆聲！直飛韓國改造華麗變身
妮絲早在年輕時因為愛美整形，但不料效果不盡理想，身為社群經營者的她，不免遭到許多網友的惡意批評，讓她內心不好受，從2015年到2017年間，收到的酸民訊息可以說是多到數不清，直到遇見現在的男友剛好是韓國人，妮絲鼓起勇氣尋找男友媽媽詢問「二次整型」相關內容，2018年直接飛往韓國進行動刀，整整花了價值一台車的錢，妮絲笑說「當時其實也很懷疑自己是不是做錯決定，但從今以後我就想要過自己想要的生活，不再被任何情感給綁架，接下來的只為自己而活」，於是在2018年重新打理自己的電商事業，沿路起飛。
對於酸民不論是整形前還是整形後都有意見，妮絲經歷多年經驗，霸氣地表示「每當有酸民在惡意批評時，那其實我只想說，這些酸民幾乎都是對社會沒有貢獻的人，真正有時間有事情要做的人，是不會整天在網路上酸別人長相以及仇富，自然而然忙碌的人也不會浪費在那麼瑣碎的事情上」。
想創業目標先明確！老天都公平給每個人24小時
談起創業起始，妮絲表示「許多人都會想要創業，但是因為目標不夠明確，導致自己心有餘而力不足」，她也分享自己的經歷，在剛起步時，的確是因為家人，因為家境的不優渥讓她想要賺錢，另外則是因為愛美的她想要去整形，但整形往往帶來的是龐大的費用，這也促使她想賺更多錢，直言「你要問你自己，你賺錢到底為了什麼？」
妮絲提到「世界上沒有什麼東西是公平的，但每個人一天都會公平的被老天分配24小時可以利用，時間投入的越多，就是獲得成果越多，我創業10年，我其實也沒有想過會有這一步，我是很喜歡複利效應的人，當你每一天都進步0.1的時候，1000天就能夠有100%的成效，做任何事應該是要先釐清對你是有幫助，還是沒幫助的，挑選有幫助的事情全力去做，當我經歷過這麼多事情之後，才知道沒有什麼幸福是會平白無故的！」
沒有資源就先創造資源！請深信「比你成功的人」背後付出的絕對比你多
妮絲表示「我很相信一步一腳印，也很喜歡默默耕耘的感覺，請你相信，在社會上比你還要成功的人，真的背後付出就是比你還要努力，當然天生就獲得資源的人，那我們就另當別論，不過如果你沒有資源，你就自己去創造資源，請教成功的前輩通往成功道路的秘訣，而不是總是請教一些失敗的案例甚至根本不是創業圈的外行人，那只會讓你陷入創業好艱辛的負能量」。
送給想創業的你們一句話「有捨就有得，你小捨就小得，大捨就大得」妮絲透露「有時候你在創業一定會碰到很多問題，但你只要去想，如果你今天是大公司你會如何解決問題？格局就相當於你的格局，如果格局非常小，那你所得到的成果自然也不會多大，當你創業遇到困難時只要告訴自己『我是最棒的』，不要侷限自己、積極尋求解套方案，成果自然讓你自己滿意，Be Yourself！You Can Do It！充滿正能量的你就可能是下一個一流創業家」。
妮絲在創業初期面臨到家庭的經濟壓力，當時小小年級的她認真打拼，挺過家中經濟危機、面臨整形失敗、生意走下坡，但她沒停下腳步，直到長大後的她已經是熟門熟路的創業家，但仍舊會面臨個人IG十幾萬追蹤的帳號突然間消失停用的棘手問題，雖然經歷過人生低潮，但也讓妮絲體悟到「正向思考真的很重要！凡事妳相信才有執行力，沒有行動，什麼都沒有！」最終也成功打造出屬於自己的電商王國。（編輯：張嘉哲）