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北海鱈魚香絲「正確吃法」曝光！老饕全愣：根本吃錯45年

▲問世45年的經典零嘴「北海鱈魚香絲」是不少人在追劇以及看電視時搭配的最佳選擇。（圖/讀者提供）
▲問世45年的經典零嘴「北海鱈魚香絲」是不少人在追劇以及看電視時搭配的最佳選擇。（圖/讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 08:36:37

常常我們在追劇或是看電視時，不免手上都會拿著零嘴一邊吃一邊看，而問世45年的經典零嘴「北海鱈魚香絲」更是不少人的回憶，時至今日都還是零食的熱銷商品，但你真的知道怎麼吃它嗎？就有網友討論「有人知道北海鱈魚香絲是可以拿來煮湯的嗎.......？」貼文引發廣大迴響，不少人童年直接崩壞，直呼不敢相信「真的有這種吃法」。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「北海鱈魚香絲其實可以煮成麵....先將熱水煮滾之後，再將整包鱈魚香絲丟進去，等到熱水滾燙就可以吃了，吃起來甜中帶鹹還有點辣辣的感覺，而且也比麵更不容易爛，還很有Q度」只見貼出的照片，跳脫以往打開包裝就直接吃的模式，這次是直接丟進熱水煮滾，讓人好奇這種吃法到底從何而來。

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▲網友將北海鱈魚香絲直接煮成湯，讓不少人童年崩壞，直呼「怎麼會有這種吃法」。（圖/爆廢公社）
沒想到貼文曝光之後，不少網友紛紛回應「＝＝....怎可能可以煮麵」、「鱈魚香絲不是一直都是要乾吃的嗎＝＝」、「怎可能煮麵啊！太誇張了吧」、「我不相信，要說我吃錯45年我不服」；而也有不少網友指出「真的超好吃＝＝完全開啟新世界」、「背面其實就有說可以煮湯跟拿來炒喔！」、「很多人沒仔細看吧，除了乾吃，背面有說可以煮湯、炒菜還可以煮稀飯」、「一開始知道也很震驚，後來吃過一次回不去，比泡麵還更Q的那種口感，值得嘗試看看」。

而《NOWnews》記者也實際查看「北海鱈魚香絲」包裝背面，發現背面的說明寫著「北海鱈魚香絲以最新科學方法加工而成，營養豐富，容易消化。北海鱈魚香絲味道鮮美，可口留香，吃了還想再吃，無論郊遊、約會、小酌、看電視、看電影，北海鱈魚香絲倍增情趣，為您留下更美好的回憶。北海鱈魚香絲鮮美可口，還可用來炒菜、煮湯、煮稀飯，您也來試試」證實官方給予的參考吃法當中，真的可以將鱈魚香絲入菜，相當新奇。

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▲北海鱈魚香絲包裝後面真的有建議「可用來炒菜、煮湯、煮稀飯」，讓不少網友為之震驚。（圖/讀者提供）
過去就也有不少YouTuber曾經不信這樣口感會好，嘗試過以鱈魚香絲當作麵條烹飪，結果吃起來口感卻出乎意料的好吃；也有許多人在氣炸鍋社團分享利用「氣炸」的方式來料理，也是將鱈魚香絲華麗變身，愛吃鱈魚香絲的你，下次吃膩時，不妨可以試試看這些神奇的吃法哦！（編輯：張嘉哲）

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