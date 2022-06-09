北海鱈魚香絲「正確吃法」曝光！老饕全愣：根本吃錯45年

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沒想到貼文曝光之後，不少網友紛紛回應「＝＝....怎可能可以煮麵」、「鱈魚香絲不是一直都是要乾吃的嗎＝＝」、「怎可能煮麵啊！太誇張了吧」、「我不相信，要說我吃錯45年我不服」；而也有不少網友指出「真的超好吃＝＝完全開啟新世界」、「背面其實就有說可以煮湯跟拿來炒喔！」、「很多人沒仔細看吧，除了乾吃，背面有說可以煮湯、炒菜還可以煮稀飯」、「一開始知道也很震驚，後來吃過一次回不去，比泡麵還更Q的那種口感，值得嘗試看看」。
而《NOWnews》記者也實際查看「北海鱈魚香絲」包裝背面，發現背面的說明寫著「北海鱈魚香絲以最新科學方法加工而成，營養豐富，容易消化。北海鱈魚香絲味道鮮美，可口留香，吃了還想再吃，無論郊遊、約會、小酌、看電視、看電影，北海鱈魚香絲倍增情趣，為您留下更美好的回憶。北海鱈魚香絲鮮美可口，還可用來炒菜、煮湯、煮稀飯，您也來試試」證實官方給予的參考吃法當中，真的可以將鱈魚香絲入菜，相當新奇。
過去就也有不少YouTuber曾經不信這樣口感會好，嘗試過以鱈魚香絲當作麵條烹飪，結果吃起來口感卻出乎意料的好吃；也有許多人在氣炸鍋社團分享利用「氣炸」的方式來料理，也是將鱈魚香絲華麗變身，愛吃鱈魚香絲的你，下次吃膩時，不妨可以試試看這些神奇的吃法哦！（編輯：張嘉哲）