小S喊進軍韓國！駐韓代表部「幽默提醒」：記得做這件事
具俊曄今年3月閃婚大S（徐熙媛），在韓國錄製綜藝節目時，更不忘幫小S追星，特別請劉在錫與曹世鎬錄了影片給她，讓小S興奮發出影片，並喊話「我是不是要準備進軍韓國啦！我需要韓文老師」，而駐韓國台北代表部也幽默發文，讓網友全笑翻。
劉在錫和曹世鎬受到具俊曄請託，特別拍攝影片送給小S「我們只能透過簡單的英文與妳交流，不管如何，祝福妳的姐夫（具俊曄）和熙媛嫂子幸福快樂，我們也一定要見面，希望那一天趕快到來！」，此外更熱情喊話，「熙娣小姐，你來韓國的話，跟我們一起去吃飯、喝酒聊天，下次再見！」
讓小S興奮表示，「我的姐夫上了我非常喜歡的韓國主持人（劉在錫和曹世鎬）的節目，結束之後他們錄了一段影片給我！我是不是要準備進軍韓國啦！我需要韓文老師」。
駐韓國台北代表部看到此消息後，在臉書粉專也幽默喊話小S，「聽說妳有在思考，是不是要準備進軍韓國，妳也說，妳需要韓文老師。良心的建議，其實妳第一件應該做的事，是追蹤 Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部，小編也許是妳最好的韓文老師，沒有之一。」
不少網友也幫忙標記小S，「小編才是進軍韓國的前輩耶」、「小S 徐熙娣，現在是拜師的最佳時機啊！錯過不再」、「好啦 我幫小編再呼喚一次，小S 徐熙娣」、「這麼幽默又可以教韓文的小編，認真說起來還有國家認證（？萬千少女都暴動了」。（編輯：鍾怡婷）