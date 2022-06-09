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外送跳出「3公斤訂單」！正妹看內容物心死：當我開貨車

▲有正妹外送員抱怨，送到加起來3.2公斤的牛奶和紅茶，讓她苦不堪言，以後再也不敢亂接單。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲有正妹外送員抱怨，送到加起來3.2公斤的牛奶和紅茶，讓她苦不堪言，以後再也不敢亂接單。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 14:29:56

現今外送平台越來越便利，不僅能送餐，還能幫忙運送民生必需品，但也成為好多外送員的噩夢。昨（8）日一名正妹女外送員就抱怨，才37公斤的她，就親自扛了兩大箱的牛奶和紅茶送餐，忍不住對客人求饒「別再把摩托車當貨車了」。

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臉書社團「外送員的奇聞怪事」，8日一名女網友PO文表示，當天正下著暴風雨，看不太到手機螢幕的訂單，為了賺錢就接下去了，怎料，一到店家核對訂單後才看到，「店員提很重很重的兩大箱牛奶到桌上給我取餐時，直接傻眼。」

這對才37公斤的她相當吃力，「也太重了吧我的老天，差點骨頭散掉，本人才37公斤，簡直是一根竹竿撐著快兩倍的重量。」不僅搬運痛苦，就連載貨騎車都很危險，事後讓她不禁求饒，「學到教訓…以後不管怎樣都要先停路邊看內容物有多重，請人客們不要再把摩托車當貨車了，感恩大恩大德，感激不盡」。

▲有正妹外送員抱怨，送到加起來3.2公斤的牛奶和紅茶，讓她苦不堪言，以後再也不敢亂接單。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲外送員秀出清單，浮誇的表示，比她體重重快兩倍，差點讓骨頭散掉。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
同行紛紛留言安慰，「怎麼可以讓妹子扛那麼重，真是的！」「這種單看到都會想罵髒話」、「這種飲料類都要看清楚是一瓶還是一箱」、「小心，大包的綁帶會斷的~」「這種狀況基本也沒人會投訴你，勇敢放前面吧，翻車對人危險又會讓車損，不划算」、「妳才37公斤、下雨天這樣載真的好危險喔！」「下次取餐前先看一下內容，不然掛號費都比運費貴。」（編輯：詹鎰睿）

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