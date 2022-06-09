台灣害人絕望的泡麵？老饕抖「神級3碗」：沒人比它無情
泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜以及三餐的首選，而在台灣泡麵款是五花八門，近年來更有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣，不過隨著時代更迭，許多產品紛紛走入歷史，讓不少老饕都非常捨不得。近日就有網友分享一款「絕版泡麵」，沒想到貼文釣出許多同好，更有不少人加碼其他兩款，直呼「台灣最絕情的泡麵QQ一聲都不說就停產！」引發討論。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「這碗泡麵真的是讓我好懷念啊.....」只見貼出的照片是一碗黃色碗裝的泡麵，上頭寫著「漢寶蚵仔味細麵」，原來這碗泡麵是在1992年由台灣金車食品所推出的漢寶系列，還包括了黑胡椒牛肉麵以及魩仔魚細麵，但如今這幾款都已經停產多年，民眾想吃也早已買不到，讓人只能望梅止渴。
貼文一出，不少網友紛紛回應「一早就讓我懷念這款....真的有夠好吃的漢寶系列」、「漢寶系列都很好吃，不懂當初為何會停產」、「台灣最絕情的泡麵QQ一聲都不說就停產！」、「黑胡椒的我超愛」、「黑胡椒那款也是超神，沒想過泡麵那麼好吃」、「早上一起床就被回憶殺XD」、「蚵仔味細麵跟浪味烏龍麵是我此生最愛的兩個泡麵了，無奈都不賣了」、「金車還有另一款家傳洋菇牛肉麵也是超級好吃QQ」、「我一生只想要浪味烏龍麵回歸」、「金車的家傳洋菇牛肉麵才是最經典」。
綜合網友意見，不少人最懷念的三款泡麵即是「金車漢寶系列杯麵」、「金車家傳洋菇牛肉麵」以及「浪味烏龍杯麵」，直呼吃過就會讓人難以忘懷，當年的突然停產讓不少人老饕崩潰，而事實上，去年其實就有網友寄信給金車公司，也有獲得回覆表示「金車已經有計劃讓金車泡麵重現江湖，請敬請期待！」不過時至今日，仍未見眾所期盼的熟悉泡麵包裝，難怪讓不少網友時不時都要催促一下官方復刻進度。（編輯：張嘉哲）