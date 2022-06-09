冰淇淋必點不是香草？眾揭「不敗口味」輾壓：沒有會翻臉
炎熱的夏天到來，清涼又消暑的冰品更是銷售一空。對此，就有網友好奇詢問大家，有沒有哪一種口味是看到「必點」的，沒想到意外造成熱烈迴響，一致點名「巧克力系列」的最棒，更形容店家沒有的話是會生氣的。
網路論壇PTT-WomanTalk，一名網友就PO文詢問「有沒有那種看到這種口味你會必點來吃？」而他則自認很喜歡草莓口味系列，「任何草莓，草莓起司，草莓牛奶的口味，我看到都會點來吃，我朋友則是任何巧克力口味，不知道版上有沒有人也有必點口味？」
大家紛紛留言分享，「綜合莓果」、「覆盆子」、「純茶類口味必點」、「31冰淇淋的跳跳糖口味」、「冰淇淋巧酥，把餅乾拌進冰裡的都是神物」、「竟然沒人留香草」、「海鹽焦糖」、「內行的都吃藍姆葡萄吧，根本神口味」。
但最多人提到的是「巧克力口味」，「絕對是薄荷巧克力」、「瑞士巧克力」，而且更有網友表示，「我之前去一家連鎖火鍋店，原本前面都覺得還ok，結果最後發現那家店沒有巧克力冰淇淋，我直接氣到留字條把火鍋店臭罵一頓，之後又上google map留一星負評，到現在還是很氣，真心不懂冰淇淋吃巧克力以外口味的人在想什麼！」（編輯：詹鎰睿）