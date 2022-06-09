她逼走懷孕正宮！PO文反怨「對我不公平」 網友全氣炸
感情世界雖難分對錯，但近日一名女子的發言，卻遭到大批網友砲轟，她表示自己剛遇到男方時，他與正牌女友正處於感情低落時期，自己努力倒追後順利交往，沒想到前任卻意外懷孕並生下孩子，讓女子不滿抱怨「小孩她自己要生的，生出來完全阻礙到我」，並且同時也擔心男友會回頭找小孩與前任，希望廣大網友能夠給予意見，不料一番言論瞬間惹怒眾人。
根據女子於《匿名公社》苦惱表示，男友原先已經預計要結婚，但經過自己努力倒追後，順利讓兩人分手，不料前任卻意外懷孕，而男方打算負起責任跟前任結婚「但發現我還在，所以前任就離開了，小孩都她自己養帶走了」，此舉也讓男方家人相當不滿原PO，她則憤怒表示「我很不平衡，對我很不公平，當初他跟前任說不要小孩，她自己要生的，生出來完全阻礙到我，害我只能忍氣吞聲偷偷摸摸」。
女子苦訴，「（前任）懷孕到現在小孩都一歲多了，還被他家人當面說不能接受我、不喜歡我....不知道還能堅持多久，想要屬於自己感情好難」，文末她也表示「我只是想要他家人能理解接受我，感情走不下去又不是我的問題，他們感情堅定自然不會有我」，並且詢問網友「大家覺得他以後會後悔，回去找小孩跟他前任嗎？」
不料一番言論遭到網友砲轟，「完全不想同情妳」、「對方是自己孩子的媽媽，還得看你臉色決定生不生小孩嗎？」、「搶別人男友在先在，害別人當單親媽媽在後，要大家同情拍拍？」、「最可憐的是無辜的小孩」。（編輯：鍾怡婷）