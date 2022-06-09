男友勸她賣婚前房住婆家！呂秋遠列「10關鍵點」：請快逃

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而男方近期也開始做兩人的婚後規劃，希望原PO將台中房產賣掉，將這筆錢拿來當作兩人購買台北房子的頭期款，若還不足兩人則可以先住到男方台北的老家，跟公婆同住。面對這樣的要求，也讓原PO陷入負面情緒「為什麼要我放棄原本的工作、資產、家人，到人生地不熟的地方，還要在存到台北高房價頭期款前跟公婆住！雖然說夫妻就是要共同努力，心理還是有點不平衡」。
該案例曝光後也引發網路熱議，而律師呂秋遠也列出「10關鍵」建議：
1.還沒結婚就不是公婆，不要在那邊想太多。這不是吹毛求疵，而是男友的媽媽跟婆婆，是完全不一樣的身份。還沒結婚就稱呼公婆，是不是就該盡什麼義務？
2.婚前婚後，都「盡量」不要住對方家。好的沒你的份，壞的都是你。住他們家，水電瓦斯你要不要付？孝親費要不要給？洗碗擦地板倒垃圾你要不要做？以後「躲」在房間裡看《我的出走日記》要不要經過他們同意？晚歸聚餐要不要跟他們交代？你爸媽還給你頭期款買房子，公婆要給你什麼？「把你當女兒看？」
3.女生一定要有工作，不論婚前婚後，所以如果有穩定的工作，為了結婚而辭掉，那麼就等著承擔哭泣的風險。
4.10萬的頭期款，只能在台北市買陰宅（可能還買不到），無法買陽宅，連廁所都無法。
5.400萬的頭期款，就算都是女生出的，在台北市也很難買到像台中一樣的好房子。住台中的生活品質，比台北要好多了。
6.結婚以後，萬一離婚，婚前財產不用納入分配，但是結婚以後繳付的貸款，要納入分配，因為是以婚後財產清償婚前債務。換句話說，如果離婚的時候，房貸四百多萬已經繳清，那麼就得要分配對方兩百多萬。
7.婚前不要一起買房子！男女朋友跟夫妻是不一樣的，感情怎麼好，都抵不過現實的考驗。婚姻還有法律保障，男女朋友有什麼？如果分手，這些已經支付的費用清算，就會讓法院審理很久。一旦結婚，也是婚前財產，以後要怎麼分攤貸款？怎麼計算頭期款？到時候他媽來跟你要以前住她家的房租，你付還是不付？
8.婚後如果有房貸，是誰負擔繳錢，並不重要，離婚的時候都可以分一半。差異只有在於，婚前買的房子分一半已經繳納的貸款，婚後買的房子分一半扣除貸款後的房屋殘值而已。
9.在台中，有份穩定的工作、有一間千萬的房產、有愛你的爸媽、有幾個好朋友閨蜜，你為什麼要想不開來台北？
10.結婚問題多，平安在家最好。能單身當女王，為什麼要當女婢？
最後呂秋遠也用一句話總結「婚姻與感情都是平等的，遇到只想佔你便宜、不勞而獲的人，請快逃」。分析文曝光後立刻獲得不少網友贊同「這男友算盤可打得真精！吃人夠夠呢」、「結婚後多得是意想不到的事」、「這千萬使不得呀！婚前財產千萬別傻呼呼的賣掉」。（編輯：潘毅）