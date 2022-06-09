要外送員上樓！客人多打「這兩字」慘遭教育：火都上來了
近幾年外送平台盛行，消費者只要在家叫餐，就能送到府，不過客人與外送員之間的紛爭也愈發常見。就有客人要求外送員將餐點送上樓，備註上多打「這兩字」卻慘遭教育，詳細過程曝光也引發論戰。
一位外送員在公開社團《外送員的奇聞怪事》上分享近期工作經歷，有位客人傳來訊息「放在五樓門口就好，謝謝」而原PO看完則回應「你的形容詞不太準確，『就好』通常用於不麻煩別人的情況，你應該說麻煩幫我送來五樓，謝謝」，隨後也發文抒發心中感慨「客人就要及時教育」。
然而貼文曝光後卻出現兩極化的意見，一派人贊同原PO的見解「五樓『就好』…好像把外送員爬五樓當輕鬆或應該的事…說穿了是一個『奇蒙子』的問題」、「真的，每次看到『就好』也會os，明明爬很高好像舉手之勞一樣」、「沒錯，很多客人用一堆自以為體諒人的形容詞，聽到『就好』兩個字，火氣真的會上來」、「看到『就好』這兩個字我就不爽，爬五樓真的很麻煩，尤其是下雨天，遇到連續真的會瘋掉」、「老師沒教他『請、謝謝、對不起』？我還看過『給』我拿進來辦公室！真沒禮貌的字語」。
但另一派網友則搖頭回應「我覺得挺好的，其實客人沒有說錯啊，沒讓你等他開門跟你碰面拿餐已經給了許多方便了，不需要修正客人所打的字」、「平台應該都是外送到府，本來就應該做的事，談得上教育？」、「條款不就寫要送到指定樓層，是誰需要教育阿」、「至少他還有說謝謝，我今天遇到只留『放五樓門口』，也沒有『就好』，但真的有比較好嗎」。（編輯：潘毅）