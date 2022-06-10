冷凍蛋餅煎完太單調？內行「一招」香又提味：贏過早餐店
超市、賣場販售的冷凍食品除了烹煮方式簡單外，方便又快速的特點也是不少家庭會購入的原因，例如水餃、蛋餅、蔥抓餅等皆為熱門品項，對此也有網友分享「冷凍蛋餅」在家中料理時，可以加入「沙茶醬」搭配，讓成品不會顯得太單調，做法引發討論。
一名女網友在影音平台Tik Tok發布影片分享，她的台南友人向他分享「沙茶蛋餅」很好吃，於是原PO便準備一份蛋餅皮、沙茶醬、玉米粒和一顆蛋，首先將蛋打開並放入碗中和玉米粒攪拌，並在預熱的鍋子中下油，丟下蛋餅皮，餅皮熟了之後先讓它起鍋，倒入蛋液再將餅皮鋪上。
經過上述較基本的步驟後，原PO用筷子將沙茶醬均勻鋪在蛋餅中間，捲起後用剪刀分段，最後再搭配「醬油膏」提味，吃起來又香又滿足；原PO也提醒，全程都需用「中小火」烹調較佳。
影片發出後吸引不少網友留言討論「好特別喔加上沙茶，看完就餓了」、「再加鮪魚，變成沙茶鮪魚蛋餅好像不錯」、「有沙茶醬還加醬油膏嗎」、「冷凍買回去常常覺得太單調，畢竟不是早餐店，加沙茶確實提味很多，比早餐點還猛」、「好像不錯欸下次來試看看！但都找不到軟的蛋餅皮，每次煎完都超硬」。
此外，針對原PO的做法，也有內行網友指出「這就是古早味的蛋餅，但其實口味是鹹鹹甜甜的，並不會到很重鹹，主要是沙茶要和『甜醬油膏』混合加在蛋餅裡面就可以了」、「這種加沙茶的，醬油要挑沒那麼鹹的，吃起來稍微甜甜的才是極品」。（編輯：張志浩）