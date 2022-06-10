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住香客大樓狂遭「震撼教育」！她喉嚨被卡住苦求：找別人

▲一名網友表示，她原以為香客大樓是很安全的地方，沒想到兩次入住都受到震撼教育。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名網友表示，她原以為香客大樓是很安全的地方，沒想到兩次入住都受到震撼教育。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 15:05:38

台灣有許多廟宇，不少廟方為了讓香客祭拜順利又舒適，會設立「香客大樓」提供過夜需求，不過就有一名網友表示，她原以為香客大樓是很安全的地方，沒想到兩次入住都受到震撼教育，後來問師姐才得知，原來廟裡會聚集許多尋求神名幫助的靈界朋友，因此香客大樓反而更「熱鬧」。 

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該名網友7日在Dcard中貼文，她表示以前一直覺得香客大樓很安全，因為神明就在身邊，沒想到兩次入住都遇到怪異事件，「一堆『人』輪流跟妳聊天…」，第一次是原PO做了清醒夢，耳邊一直聽到很吵雜的聲音，還看到許多人聚集在面前講話的模樣，「大排長龍排隊要跟妳講話，整晚完全沒有睡著的感覺」。 

原PO就算努力睜開眼睛也會又馬上閉上繼續「夢」下去，整晚不斷重複，直到她驚覺不能這樣下去，便在內心向神明喊話「拜託救我！我不想再聊了，我要睡覺啊～」之後耳邊才突然安靜下來，「這是身平第一次住香客大樓就發生的震撼教育」。 

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▲台灣有許多廟宇，不少廟方為了讓香客祭拜順利又舒適，會設立「香客大樓」提供過夜需求。（示意圖／取自pixabay）
原PO繼續分享，第二次入住香客大樓時，想著上次可能是睡到糊塗才會亂做夢，便在睡前吃了肌肉放鬆劑，逼自己不要亂想，沒想到才剛躺下，就立刻感覺到一股氣壓將胸口沉沉壓住，「我瞬間喉嚨胸口有被卡住感，幾乎同時耳邊湧上熟悉的鬧哄哄聲音」，接著又看見上次一模一樣的畫面，許多人在眼前排隊聊天，這時原PO也毫不猶豫地呼請這間廟的主神，「弟子真的很累了，等下還要工作，讓我睡覺拜託，請祂們⋯找別人聊天去吧」，最後才躺下好好的睡了一覺。 

有了這兩次經驗，原PO請教親友後，有師姐表示廟裡會聚集許多尋求神名幫助的靈界朋友，因此廟裡、香客大樓反而很「熱鬧」，她也是住香客大樓常常會遇到，不過基本上都是沒有惡意的，甚至還遇過「小童子」。貼文一出，有網友也直言，「旅館本來就是開放式空間，飄飄來來去去很正常啦」、「廟本來就是白天人求佛晚上鬼求渡，也算是行政單位阿飄多是正常的」、「神明晚上才是辦公時間，很多好兄弟在晚上才能去廟裡報到或伸冤，自然的香客大樓會有一些正在排隊，還沒輪到祂的人在亂逛」。（編輯：賴禹妡） 

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