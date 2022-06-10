黃金時段主播「薪水曝光」！她揭業內3真相：和想像不同
提到主播這個職業，不少人的第一印象是，能言善道、辯才無礙、口若懸河，站上講台一定可以滔滔不絕、所向披靡，對此，從事新聞行業將近20年的，前華視當家主播連昭慈直言「主播和大家想的很不一樣」，更自曝年薪，破解外界對於主播是高收入職業的誤會。
連昭慈8日於臉書PO文，以3點揭露大家對主播這職業的誤解。她首先提到，不少人誤認主播一定能言善道、辯才無礙、口若懸河，站上講台一定可以滔滔不絕、所向披靡，但實際上「不，我口才超級普通，連平常聊天都會斷片詞窮，而且還有上台恐懼症和人群恐懼症再加上社交恐懼症，小學時期異常沉默寡言，六個年頭來在班上講話不超過十句，而且聲若蚊蠅」。
接著她提到許多人認為「主播一定崇尚名牌、愛慕虛榮、注重物質享受？」，但真相是「不，我到現在還在穿大學的衣服，一個月可以只花五千塊，而且我從來沒有買過任何名牌，從小到大用過的名牌精品不到十個。（也已經十年沒人送我名牌了）」
至於外界最想知道的「主播一定年薪好幾百萬？」，她以自身為例「不，我從事新聞工作將近20年，也得過許多新聞獎，就算最後播到黃金時段，年薪加年終獎金仍然不到一百萬」。
該篇貼文讓網友驚呼「我以為主播年輕動輒上百萬，還以為主播待愈久薪水就愈高，沒想到竟不到1百萬，真的顛覆我的想像」。不過，連昭慈也在留言區中回覆「一天工時常常超過12小時喔，但其他和我差不多資歷的主播大部分年薪是有超過百萬啦！」（編輯：鍾怡婷）