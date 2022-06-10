理科先生返台團聚寶貝兒子 對「台灣這項服務」甘拜下風
YouTuber理科太太（陳映彤）去年底正式宣布與「理科先生」John離婚，正式結束5年婚姻，回歸單身的她，不時會透過頻道、節目分享過感情觀，而理科先生一舉一動也備受關注，而他昨（9）日終於回到台灣，準備探望兒子之餘，也不忘誇讚台灣的一項優點。
理科先生繼2月返美後，相隔將近4個月再度返台，昨天就發出一張口罩自拍，開心大喊「台灣我回來了」，表示已經等不及要見到Miles，興奮之情溢於言表。另外，對於體態管理相當有一套的理科先生，隔離期間也不忘進行居家徒手健身，還大讚台灣外送平台相當方便，讓他隨時隨地都能享用美食，更親民地向粉絲跪求中壢火車站附近的美食。
事實上，理科太太原本在台灣獨自照顧4歲兒子Miles，也承諾會讓John保持與小孩視訊聯繫，她日前接受專訪時，談論到爸媽離婚，可能影響孩子身心一事，認為當雙方都願意放下愛與恨，接受情感上只剩家人時，或許就是過程中最大的轉機，而現在理科先生也為了兒子，大老遠返台並接受隔離，可見2人即使結束夫妻關係，依舊都將寶貝兒子放在心上。
※【NOWnews 今日新聞
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