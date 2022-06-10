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正妹人資問「身上哪裡黑」？他回5字秒淘汰　真實原因曝

▲正妹人資問「身上哪裡黑」？他回5字秒淘汰　真實原因曝。（示意圖／photoAC）
▲正妹人資問「身上哪裡黑」？他回5字秒淘汰　真實原因曝。（示意圖／photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 16:22:15

畢業季來臨，許多人對到公司面試摩拳擦掌，準備在社會上一展長才，可面試官的問題千奇百怪，就有位民眾被人資小姐詢問：「你覺得我哪裡黑？」，受面試的三人面面相覷，一名難子情急之下回答「5個字」，豈料因此慘遭淘汰，非常可惜。

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據《每日頭條》報導，有位民眾化名「小張」，學歷普通，工作經歷唯有外送員及服務員兩項，是位對面試流程不太拿手的人。某次參加一場集體面試，除了本人外還有兩位受試者，年齡相仿。面試人資則是一位正妹，在大致瞭解三人學、經歷等基本問題後，她拋出一個使人措手不及的問題：「我身上哪個地方最黑？」

▲原PO發文抱怨，表示最近面試不少間公司，豈料很多面試官卻都狂問「私事」，讓他很傻眼，貼文一出，過來人秒懂。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
▲正妹面試官詢問應徵者：「我身上哪個地方最黑？」（示意圖／unsplash）
問題發出當下，三個人皆面面相覷，思考一陣子後第一位應徵者回答：「你的頭髮最黑，你那烏黑的頭髮如同你一樣，散發著迷人的氣質」；第二位則表示：「你的眼睛最黑，它給人一種陽光的溫暖。俗話說眼睛是心靈的窗戶，你的心靈一定非常純淨美好」，人資點點頭對他們說了聲謝謝，便將視線移到小張。

小張個性耿直，想到什麼說什麼，於是面對這般與工作看似無關的問題，他既緊張又想搏得面試官眼球，於是回答：「你鼻毛最黑」，語音剛落便讓全場傻眼，而最後小張並未拿到這份Offer。

根據小張的回覆，人資認為他沒有基本的問題分析能力，回答不識場合、口無遮攔，認為在未來工作中勢必會與其他同事發生衝突，且這般無厘頭的5字回覆，感受到他對這次的面試機會並不珍惜，在面對棘手問題時，沒有冷靜下來多加思考，而是口不擇言的冒出稍嫌不禮貌的話，故將其淘汰。（編輯：李惠婷）

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