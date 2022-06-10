冰淇淋變霜淇淋！日本「魔法湯匙」誕生 來賓實測驚呆了
炎熱的夏天到來，冰淇淋就成為消暑聖品。不過，日本近日就有業者研發出一個神祕工具，雖然外觀像湯匙一樣，但卻可以讓冰淇淋變成口感綿密又滑順的霜淇淋，不僅引起網友關注，更掀起媒體爭相報導，主持人、來賓們試完後都嘖嘖稱奇。
據了解，一款名叫「アイホイスプーン」（Aihoispoon）的產品，在日本的募資界引發熱烈討論，就像它名字一樣，宛如湯匙的神秘工具，只要透過簡單的攪拌動作，就可以把市面上所有的冰淇淋變成「霜淇淋」。
該產品立刻引起日本媒體的關注，並稱它為「魔法湯匙」，有節目特別介紹並讓現場來賓們親自實測，結果大家都嘖嘖稱奇。
而魔法湯匙一支要價1400日圓（約台幣320元），目前該產品仍在募資中，截至今（10）日下午已經超過200多萬日圓，比起原本10萬的目標遠遠多出2692倍，上千位民眾願意購入支持，預計在7月1日結束募資。
此外，業者也在網站上介紹，它們是以低熱傳導的不鏽鋼製成和類似打泡機的形狀，來讓冰淇淋達到成為霜淇淋的理想溫度和質地。
值得一提的是，負責研發「アイホイスプーン」魔法湯匙的廠商，就位在新瀉縣燕市，是全日本最大的金屬餐具盛產地，專門生產品質優良的餐具，日本有9成的西式餐具都在這裡誕生，與隔壁的「三條市」幾乎包辦全日本金屬工藝技術，也讓新瀉縣譽有「工藝之都」的美名。（編輯：詹鎰睿）