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面試被問「有想問的嗎」？人資曝3地雷答法：直接不錄取

▲面試被問到「有什麼問題要問嗎」？地雷問答曝光。（示意圖／取自photo AC）
▲面試被問到「有什麼問題要問嗎」？地雷問答曝光。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 17:18:33

面試過程中會面臨各類不同的問答，然而多數的面試官在最後，都會問同一句話，那就是「你還有什麼要問我的嗎」，雖說面試到了這一句，基本已經塵埃落定，但有人資就提醒，若是在這個時候，硬擠出不適當的問題，可能會讓之前的努力都白費，反而讓公司重新考慮是否聘用。

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▲面試中的眉眉角角要特別注意。（示意圖／取自photo AC）
▲面試中的眉眉角角要特別注意。（示意圖／取自photo AC）
根據陸媒《每日頭條》報導，有人資親自公開該問題的詳解，究竟這道題該如何回答才能讓主管對你加分呢？首先，這道題就像自我介紹一樣，是許多面試官必問的問題，一方面想知道面試者是否對公司還有疑惑，另一方面也可以理解為客套，所以把握好感度相當重要，尤其是以下幾種錯誤問題，千萬別問！

（一）千萬別問官網上可以查到的訊息

在去面試之前，上網提前了解面試的公司是必做功課，因此千萬別問官網上查得到的訊息，若想問職缺的實際細節，建議不可問得太過廣泛，而是表達出你已經知道大方向，但是想要更加了解工作細節，否則容易讓面試官對你的好印象打折。

（二）多久可以加薪、升職？

每個工作者都希望可以加薪升職，但不要在得到工作之前就詢問何時能夠升職，若是真的想了解什麼時候能升職加薪，應該是詢問對方「貴公司是否每年都會有業績審核和薪資評估呢？」

（三）進公司後，可以轉調其他部門嗎？

若是還沒有得到這個職缺，就想著要調離崗位的機會，對於人資來講是犯了大忌「不穩定性」，若是想要了解這個職缺的發展機會，建議詢問「請問您是否可以幫我說明一下，該職位的發展前景呢？」，從對方的回答中，也許就能發現其他的機會。（編輯：鍾怡婷）

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