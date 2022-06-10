公司待遇好卻沒人面試！老闆揪「真相」氣瘋：難怪敢擺爛
許多公司會藉由徵才網站，迅速尋找到所需的人才。不過就有位女老闆困惑自己開出待遇在業界相當不錯，卻一直沒有人才來面試，而真相曝光後，也讓她氣炸大罵「難怪敢擺爛」。
一位小資妹在論壇Dcard上分享公司近況「前陣子剛進入新公司，因為老闆不太會使用電腦，所以104的人資都是交給員工A處理幫他排時間面試」，公司待遇在業界算相當不錯，底薪有40K還有額外業績獎金，但由於一段時間都找不到新人，員工A也聲稱「沒有人投履歷」，讓女老闆很困擾。
沒想到近期老闆終於受不了，等到員工A從公司外出時，找來原PO幫忙打開公司的徵才網站，才發現有20多位應徵者都被「罐頭訊息」敷衍回應，只有工讀生部分有認真找；老闆得知真相後，也瞬間暴怒大喊「這個A就是不想讓公司招到新員工，這樣她就可以一直在這裡混擺爛，拿不錯的薪水，又找不到人所以沒辦法趕走」。
而隔天早上辦公室內也沒見到A的身影，更讓原PO不禁感慨「覺得超級恐怖，一個漂漂亮亮的女生竟然做這種事，難怪跟A共事也覺得她完全沒有責任感，做事不果斷，應對能力差，該交接給我的都沒有超傻眼⋯希望能快點招到善良的新同事」。
不少網友看完也紛紛驚呼「只能說你老闆衰，不過也要檢討自己能力太不足，才會被底下員工耍的團團轉，沒有識人能力也沒有管理的技巧」、「怕自己被取代，就搞這種小手段」、「如果想當薪水小偷，基本的態度也要做出來吧」。（編輯：潘毅）