套房租給年輕設計師！房東見「極端變化」愣住：如何自保
許多人因讀書或工作的關係需要租屋，有時也會小小改造內裝，讓自己住起來更舒適。不過就有位房東崩潰表示，自己出租套房給幾位年輕設計師，但房內「極端現況」卻讓他相當傻眼：我該如何自保？
一位房東在臉書《靠北租屋2.0》上發文提到「我家一樓是店面二樓自住，三、四樓租給4個剛出社會的新鮮人，他們都是搞設計的很愛佈置有的沒的，更在沒告知的前提下改造了自己的生活房間，還是有一次我去收房租，發現門沒關進去看到」。
原PO發現原本附贈給房客使用的家具都被設計師們丟棄，此外「房間內牆壁也全被漆成黑色、原本的鐵窗框被漆上紅色、地磚上也貼了仿木塑膠地板」，而設計師們則聲稱「想幫我的家弄得很藝術感」，讓原PO相當無奈「當下不知道該怎麼說，只回不租的時候要一切回復原狀，想問問大家遇到這種事情該怎麼處理？有什麼自保的方法？」
詳細過程曝光後，隨即有不少網友提出看法「不租時用『設計師』風格招租，價格搞不好會變原本好」、「以後就空屋出租吧」、「美觀是個人很抽象…很醜」；另外也有過來人建議「這種情況當下要跟房客說清楚，你的狀況跟我很像，說清楚…要不然你以後會更麻煩」、「合約內文就必須寫明『恢復原狀』，其實上官網或外面賣空白契約書都有印」、「這時候押金很重要！光丟掉的傢俱押金夠扣嗎？」。（編輯：潘毅）