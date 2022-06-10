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12星座「週末運勢」全曝光！這位職場慘遇小人：切勿投機

▲塔羅牌老師艾菲爾就公布12星座的週末運勢，並提醒巨蟹座可能在職場「容易誤信小人」。（示意圖／取自unsplash）
▲塔羅牌老師艾菲爾就公布12星座的週末運勢，並提醒巨蟹座可能在職場「容易誤信小人」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 23:43:33

6月份的第二個週末假期又快要到來，有些人已規劃好假期，也有些人需要忙碌加班。對此，塔羅牌老師艾菲爾就公布12星座的週末運勢，並提醒巨蟹座可能在職場「容易誤信小人」，更有可能誤信謠言投資慘賠。

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十二星座【週末運勢】提醒

白羊座
這個週末，除了專注自己的工作之餘，還可以試著去發掘自己其他興趣或是嗜好。試著去開拓自己的心靈空間，你可以涉獵一些跟藝術、音樂、舞蹈、繪畫、藝術、聲音和圖像方面的才華、才藝。或許你藉由學習可以更豐富滋養你的心靈。發現自己其他才華。

金牛座
這個週末，財運與桃花亮紅燈，你會有各種理由的花錢消費行為。因為你覺得在購物、買東西、挑東西的當下，心情都是最放鬆的。你最近想買口紅、想買包、想買一雙名牌球鞋、還有一身好看的服飾。至於戀情，多多關心另一半，別讓他覺得被忽略喔。

雙子座
這個週末，心情容易受到外在事物的干擾和影響。有時候你想當一個六根清淨的人，少惹是非。可有時候人際關係的是非恩怨又會自動地跟你有牽扯。最近你覺得人多的地方就是容易招來閒言閒語的流言麻煩。凡是謹言慎行，就算有人來招惹你，你也千萬要忍住。

巨蟹座
這個週末，在職場上中很容易誤信小人，表面上與你稱兄道弟，但暗地裡卻狠狠捅你一刀；也可能是聽信謠言，而做了比較投機取巧的投資，但不只沒有回報，反而損失了利益大虧本，不僅破財還傷身。俗話說：害人之心不可有，防人之心不可無，自己要小心。

獅子座
這個週末，是一個適合放鬆和休息的時刻。最近你真的非常需要好好療愈你的身心靈。主要是因為你最近的生活出現了翻天覆地的變化，有些人可能面臨搬家的問題，有些人可能會出現換工作的問題，無論如何生活中有變化都是好事情。

處女座
這個週末，工作上可能會出現一些變動，讓你不得不耗費更多精神丶體力去應付，種種內在心理丶或外在勞累，都使你身心俱疲。提醒你要多找時間休息，每週一定要撥出幾天來好好放鬆丶休息，別讓自己累倒了。坦然接收各種挑戰，這是對自己最好的磨練。

天秤座
這個週末，天秤座也許生活中遭逢一些變故而影響到作息與心情，導致需要完成的工作與任務無法準時完成，建議你，若你暫時真的打不起精神來，沒有辦法交出有品質的工作，就請提早與人說明，以免毀了你的誠信，傷害你的事業名譽。

天蠍座
這個週末，天蠍座若出外旅遊、商旅出差、搭乘大眾交通運輸、自己開車，需要注意天氣以及時程，需要攜帶的東西別忘記。另外，特別注意別開快車、或是搭乘大眾運輸時感覺到有異樣，請別搭乘，改搭下一班或者能更快安全抵達目的地。

▲台灣法規中，如果要上路騎車、開車都必須先通過駕照考試。（示意圖／擷取自pexels）
▲艾菲爾老師提醒，這週末天蠍座若出外開車要特別注意別開快車。（示意圖／擷取自pexels）
射手座
這個週末，如果遇到好天氣，可以帶家人至戶外走走，在草地上鋪上野餐墊，擺滿各式手作的餐點與家人一同享用，增進感情交流，也可以藉由這種不同於在家中的氛圍，進行一些小活動，放風箏、騎腳踏車、自拍、繪畫、跳舞都能創造出不同的好心情。

魔羯座
這個週末，摩羯座需要留意財務問題。遇到新的項目需要金錢用度請審慎評估風險，以免一直周轉不靈產生新缺口。投資標的物也需謹慎，評估風險、做好研究功課，別輕信小道消息或他人讒言，必要時向專家諮詢，說不定有更優質的標的物出現值得投資。

水瓶座
這個週末，部分的水瓶座有機會搬遷到新的居家空間，不妨趁這個時候，邀請三五好友與家人，一起進行搬遷、修繕、擺設、佈置的工作，完成之後一起用餐，喝點小酒、再換上睡衣聊聊心事，可以為你的新房留下不同的回憶。

雙魚座
這個週末，雙魚座有機會與情人共度週末，無論是出外旅遊、吃飯、看電影、宅在家做自己的事情，都可以感受到對彼此的心意，溝通交流特別的順暢，以往的口角爭吵問題都可以在周末時分緩解下來，更加地理解彼此的想法，這樣的美好若能持續下去，很快就能修成正果。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 


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