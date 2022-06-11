波特王遭前東家反擊！回嗆會「證明一切」：做球給我殺
百萬網紅波特王近日與前經紀公司「聚暘新媒體」撕破臉，波特王拍片說明公開多張對話，解釋離開公司的三大原因，包括被積欠款項和控制發片數量以及言論等等；不過前老闆Mars火星叔叔昨（10）晚也發出15點聲明反擊，表示要讓事件「回歸司法」。而波特王立即又回嗆對方說謊、「做球給我殺」，雙方徹底撕破臉，口水戰持續延燒。
波特王說明自己離開公司的三大原因，首先是從去年開始有積欠款項的情況；再來是前老闆會控制波特王上片的數量，從一個月更新8支一路減少到最後一個月只能更新2支；最後是前老闆認為波特王的時事影片吸引了許多「政治粉」，但前老闆並不想要這些「政治粉」的存在，因此會限制甚至刪去波特王的發文。
不過前老闆Mars火星叔叔也發出15點聲明反擊，痛批波特王是帶風向，澄清6年來只有4次曾積欠款項，且後來都有讓波特王取得，波特王要求利息也立即答應並非不處理，並直言波特王初期「是一個沒有腳本就不能說話的人」，人設與形象都是公司一手打造，很多事情都是團隊一起努力，但波特王卻大頭症覺得是自己一人替公司賺上億。Mars火星叔叔也強調，是波特王先寄律師函，既然如此那就讓事件回歸司法，「一切的一切就交給司法處理吧」。
對於前東家說法，波特王深夜也立即回嗆，「前東家到現在還要做球給我殺，這我也是沒辦法。」波特王表示自己「會再次拿證據證明一切的。你要說謊扣我帽子沒關係，但你要記得這是你選的路。之後別怪我～」雙方口水戰越演越烈，風波似乎短期內還看不到盡頭。（編輯：倪浩軒）