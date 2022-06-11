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面試官必問「何時能上班」！正解一堆人回錯：薪水絕對低

▲求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉。（示意圖／取自Pexels）
▲求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉。（示意圖／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 11:09:39

求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉，因此從進公司甚至到結束，每一刻都必須注意自己的言行舉止以及應答。就有網友分享自己去面試，但因為還有其他工作想要面試，不知道如何回應面試官「何時能上班」的問答，引起廣大熱議。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「請問如果履歷跟面試時都說隨時可以報到，前面面試公司打來通知錄取並且問何時能上班，但實際上還有幾個面試想去看看，所以我想要晚一個禮拜再報到，前公司會不會覺得我意願沒有很高就說不用來了改錄取別人？說晚一個禮拜報到，被問為什麼時有沒有一個比較恰當的回法或理由？如果說家裡有些私事要處理，也蠻明顯的...」。

▲原PO發文抱怨，表示最近面試不少間公司，豈料很多面試官卻都狂問「私事」，讓他很傻眼，貼文一出，過來人秒懂。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲許多人在面試時，總是會遇到面試官許多提問，往往一個回答錯誤，到手的工作可能就不翼而飛。（示意圖／取自photoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「所以才說不要回說隨時都可以報到，最好就是兩個禮拜的時間緩衝，有別間就去面別間看看」、「你只給自己一週時間有點緊繃，我覺得還要比較其他家的話押兩週比較保險，意願這種東西取決於你的態度，不要一付我把你們當備胎，還要考慮其他公司的態度」、「隨便找個理由延遲就好，公司也沒差這兩個禮拜，是你的跑不掉」、「是你的跑不掉，當初我也是讓新工作等了一個禮拜」。

而事實上，過去也是有不少網友分享相關案例，一名公司的HR也曾在PTT上分享，如果當被面試官問到「何時能上班時」，最佳的解答就是「面試日開始計算兩週之內的時間」！不要告知對方你還有其他間要去面試，因為這個時間就足夠你去面試其他間，不用讓公司產生不好的聯想，例如「你只是把我們公司當作備案」這類的想法。

另外，也不要一頭熱想要這工作就直接回答「配合公司」、「隨時都可以」，這大多數會讓公司發覺「你非常需要這份工作」，代表你「好配合，且你迫切需要這份工作」沒有退路的你，撇開產業類別薪資不說，進到公司後預期薪資跟加薪幅度都一定相當有限，因為你在回答這道陷阱題時已經洩出你的底牌了！新鮮人真的要多加注意。（編輯：張嘉哲）

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