每一段感情都是真愛！蔡淑臻：勉強來的愛情不會長久

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《噬罪者》裡頭的唐娟嫁給了大20歲的富商，經濟生活無虞，但她開始渴望一份真愛，遂與曹晏豪飾演的「王杰」有婚外情，蔡淑臻說：「唐娟原本是嫁給『錢』，但後來發現跟王杰在一起讓她感到自在，於是她開始質疑她過往的價值觀和選擇。」
如同社會學家馬斯洛的「需求理論」，人類一旦滿足了安全需求，就會往上追尋社交需求、自我實現和情感需求。蔡淑臻認為，唐娟出軌的過程，即是一連串她找尋自我的旅程，「雖然她的行為是不對的，但理解她的成長軌跡時，我會開始同情她。我會發現，人性的善跟惡就像硬幣的正反面，這很有趣，是我愛上演戲的魔幻時刻。」
綜觀47歲的蔡淑臻的演藝生涯，和唐娟差不多，都是在生活的跌宕起伏裡頭，慢慢摸索、找尋人生方向。
她原本是模特兒，從未想過成為一名演員，只是零星客串，直到2010年《犀利人妻》中飾演隋棠閨蜜「何愛琳」爆紅，才正式轉型。之後卻遭受到一連串陣痛，「模特兒跟演員就是天跟地的差別，模特兒展示產品，所以要盡量把自己縮到最小；但演員得展示角色，反而要把自己放到最大。」
蔡淑臻一開始掌握不了訣竅，吃了不少苦，曾在片場被導演羞辱「妳的表演0分」，又或是，上門角色總是擺著好看的「花瓶」。她啞然苦笑：「那時候我被賦予的任務跟『漂亮』就是分不開，要找美女就會找我這種。」
外界賦予蔡淑臻偏見，她拿來反省，檢討自己為什麼這麼努力，卻總是不夠，無法掙脫世俗給她的刻板印象？最後發現，一切都是自己「不夠鬆」，「當你太在乎一件事，你會拼命想做好，反而太心急，什麼都做不好。」
在拍攝《鑑識英雄》時，蔡淑臻才真正體會到放鬆，「導演賴孟傑幫助我很多，他對我完全信任，只是丟給我一個角色的key point（關鍵點），讓我順籐摸瓜，用我的方式去理解角色，才真的有跟角色融在一起的感覺。」隨著《鑑識英雄》表演被肯定，蔡淑臻的片型開始出現「類型劇」，角色更多元，讓她總算有種甩開花瓶包袱的自在。
在《噬罪者》中，唐娟直到遇見王杰才感嘆「找到真愛」，但蔡淑臻說，她每一段感情都是真愛，且她會時刻注意對方需求，「假設他跟我約會遲到，我不太會去怪對方，反而去理解是什麼原因讓他遲到。」
蔡淑臻領悟到，一段感情裡最重要的就是空間和信任，「要先學會給自己跟對方空間，把空間留下來愛自己，因為你不愛自己，就沒有人會愛你。」「如果你能夠好好照顧自己，你才有能力去給對方想要的東西。」
就像跳雙人舞一樣，時進時退、保持距離，偶爾又緊緊相貼，在不改變對方的前提下調整自己的步伐，「如果他勉強自己配合你，就不會長久。」蔡淑臻認真地說。
蔡淑臻坦承，一直到30幾歲都在滿足他人的期待，很想要趕緊結婚生子，太心急導致感情變調。「現在我覺得順其自然就好，一方面懂得自己要什麼、不要什麼，清楚這點後，我快樂很多，活在別人期待裡很辛苦的。」