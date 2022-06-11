迴轉壽司只吃爭鮮算外行！「神店」老饕藏7年：毫無對手

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貼文一出，網友紛紛回應「我最愛藏壽司，可以扭蛋唷呼！」、「只有爭鮮才吃鮭魚其他兩間不吃鮭魚」、「真假啊，我覺得爭鮮鮭魚比較好吃欸」、「迴轉壽司我也最愛壽司郎」、「只吃鮭魚的話吃爭鮮就好了，CP值超高」、「藏壽司跟壽司郎都沒有很愛，不好吃，我還是喜歡爭鮮」、「藏壽司主體是扭蛋不是壽司啊，很多人是為了扭蛋去的吧」、「台中平祿壽司其實還不錯，但店太少了」、「真的了解食材內容，就能知道爭鮮的鮭魚是佛心來著」。
不過除了各大迴轉壽司上榜之外，其中也有不少老饕首推「点爭鮮」，「点爭鮮才是我的第一，他的鮭魚真的很狂」、「点爭鮮才是真正的低調NO.1，宣傳手法雖然沒藏壽司扭蛋跟壽司郎鮭魚改名強，但東西非常好吃」、「沒吃過点爭鮮可以去試試看，讓你們知道誰才是真的鮭魚強」、「点爭鮮吃過就回不去爭鮮跟其他間了XD」、「点爭鮮就是高級版爭鮮啦！焦糖鮭魚真的好吃，毫無對手」。
事實上，点爭心是爭鮮集團在2015年所推出的品牌，透過「Magic touch」點餐模式，以控管食材送達至消費者的新鮮度，並積極從消費者的點餐喜好與頻率建立起自己的資料庫，得以方便進行食材採購、避免浪費，雖然都是爭鮮旗下的品牌，但不少老饕朝聖之後發現其鮭魚相當新鮮，愛吃迴轉壽司的你，下次不妨也能嚐鮮看看！（編輯：張嘉哲）