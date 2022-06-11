COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

演藝圈優質老公選誰？眾人狂讚「她嫁對人」：婚後0緋聞

▲網友好奇發問，哪位女星嫁得最好？（示意圖／取自unsplash）
▲網友好奇發問，哪位女星嫁得最好？（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 16:33:43

近年來，有不少演藝圈看似恩愛的夫妻，突然拋下震撼彈宣布離婚，甚至也有雙方離婚後於網路上隔空交火的案例，讓一票粉絲相當震驚直呼「不相信愛情了」，對此，就有網友無奈發問「大家覺得哪位女星嫁得最好？」，不少人秒選木村拓哉、工藤靜香這組銀色夫妻，大讚木村拓哉愛家、愛老婆，婚後幾乎零緋聞，是演藝圈中的優質好男人代表。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據網友於PTT表示，最近幾年經常聽聞演藝圈女星離婚的消息，讓他無奈表示「感覺女星的婚姻結局常常不太好」，好奇「有沒有哪個女星是真正嫁得不錯的」？

對此，不少人秒選木村拓哉、工藤靜香，「很喜歡木村說他自己不是什麼大明星，只是個寵女兒的大叔，整個被圈粉」、「工藤，嫁給木村後還能做自己」、「工藤靜香，老公這麼帥、女兒這麼美、婚後0緋聞」、「工藤+1，女兒又亭亭玉立」、「工藤是木村偶像，木村賺到」、「工藤靜香、昆凌」。

▲人在義大利的木村拓哉（左），因為沒有綠色通行證無法進健身房；老婆工藤靜香透露施打完第二劑疫苗。（圖／木村拓哉、工藤靜香IG）
▲網友秒選工藤靜香嫁得最好，也大讚木村拓哉是個優質好男人。（圖／木村拓哉、工藤靜香IG）
根據《NOWnews今日新聞》過去報導，木村夫婦曾因為早婚被數次選為最討厭的「演藝圈夫妻檔」，但時間會說話，如今已成了人人稱羨的模範夫妻。木村拓哉的愛可以很張揚，2000年在超過5萬人演唱會上，宣布要和妻子共度一生；也可以很低調，20年來不發布一張合照；不常掛在嘴上，卻時刻放在心裡。

木村拓哉也曾在節目《十三邀》訪問中，表露自己對愛情的態度，「戀愛的時候可能覺得自己是第一位，但是昇華為愛之後，最重要的就不是自己了」，一句話讓工藤靜香成為萬千少女的羨慕對象，而如今兩人走過風風雨雨，仍然始終緊牽彼此雙手。

除了日本演藝圈的銀色夫妻外，也有許多台灣女藝人被網友狂讚嫁對人，「修杰楷超讚...這對永遠閃」、「絕對是昆凌」、「郭碧婷」、「昆凌、賈靜雯」、「昆凌、賈靜雯、賈永婕、柯佳嬿」、「侯佩岑好像也還不錯」、「賈靜雯，陶晶瑩」。（編輯：鍾怡婷）

網紅夫妻被抓「刪光貼文」！男方拋震撼彈：已離婚3個月

被老公耽誤的「美女水電」！她洗冷氣秀超強技術　眾讚翻

幫阿嬤跑腿「被塞3000元買點心」！孫笑喊：我30歲當媽了

她逼走懷孕正宮！PO文反怨「對我不公平」　網友全氣炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀