演藝圈優質老公選誰？眾人狂讚「她嫁對人」：婚後0緋聞

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對此，不少人秒選木村拓哉、工藤靜香，「很喜歡木村說他自己不是什麼大明星，只是個寵女兒的大叔，整個被圈粉」、「工藤，嫁給木村後還能做自己」、「工藤靜香，老公這麼帥、女兒這麼美、婚後0緋聞」、「工藤+1，女兒又亭亭玉立」、「工藤是木村偶像，木村賺到」、「工藤靜香、昆凌」。
根據《NOWnews今日新聞》過去報導，木村夫婦曾因為早婚被數次選為最討厭的「演藝圈夫妻檔」，但時間會說話，如今已成了人人稱羨的模範夫妻。木村拓哉的愛可以很張揚，2000年在超過5萬人演唱會上，宣布要和妻子共度一生；也可以很低調，20年來不發布一張合照；不常掛在嘴上，卻時刻放在心裡。
木村拓哉也曾在節目《十三邀》訪問中，表露自己對愛情的態度，「戀愛的時候可能覺得自己是第一位，但是昇華為愛之後，最重要的就不是自己了」，一句話讓工藤靜香成為萬千少女的羨慕對象，而如今兩人走過風風雨雨，仍然始終緊牽彼此雙手。
除了日本演藝圈的銀色夫妻外，也有許多台灣女藝人被網友狂讚嫁對人，「修杰楷超讚...這對永遠閃」、「絕對是昆凌」、「郭碧婷」、「昆凌、賈靜雯」、「昆凌、賈靜雯、賈永婕、柯佳嬿」、「侯佩岑好像也還不錯」、「賈靜雯，陶晶瑩」。（編輯：鍾怡婷）