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住戶愛跑一樓上廁所！眾揭「3大好處」狂搖頭：阻止不了

▲有位保全表示，住戶很喜歡跑到一樓的公共廁所來上，此現象讓他困惑一年。（示意圖／Pixabay）
▲有位保全表示，住戶很喜歡跑到一樓的公共廁所來上，此現象讓他困惑一年。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 18:06:37

現今社區大樓林立，而裡面就像一座小型社會一樣，各式各樣的住戶都有。近日，就有保全表示，他的住戶很喜歡跑到一樓的公共廁所大便，明明自己家裡就有馬桶，而這奇怪的現象竟讓他困惑了一年之久，貼文瞬間獲得眾人討論。

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臉書社團「爆怨2公社」，一名網友PO文表示，他是大樓的社區保全，但有件事情卻讓他困惑了一年，「為什麼住戶總是喜歡在一樓會議室內的公共廁所大便？」他指出，住戶家裡明明就有馬桶，而且每戶都有兩間廁所，而一樓的公共廁所不僅空間狹小，也只有一個馬桶，不像其他大樓一樣，有馬桶和小便斗。

此外，他還無奈補充，「喜歡在一樓大便也就算了，而且這一年來越來越多住戶跟著這樣做，還喜歡在保全吃飯的時候跑進來大便」。

▲一名網友分享自己的哥哥在求學時是班上的第一名，現任保全高薪資曝光引起網友討論。（示意圖，非當事人／取自ingimage）
▲不少人猜測，應該是貪小便宜的住戶居多，目的是為了省水省錢，還可以不用清潔。（示意圖／取自ingimage）
網友紛紛猜測，可能是想省水、省錢，又不用清潔，「因為不用自己清潔，也不用水電費跟衛生紙的錢啊…」、「省水，省衛生紙，公廁還會有人清理固定清理，搞不好，上完，還可以多抽幾張衛生紙，回家用」、「因為不用掃廁所又省水」、「如果不是所謂豪宅的豪宅大樓，通常怪咖、奧住戶都特別奇跁」。

但也有人指出問題並給予建議，「這是他們的公共財產，除非住戶大會通過平日不開放，連委員會開會也無效，會去的大都是常態性，在社區一樓活動的住戶，你是負責安全警衛的，社區事務可請總幹事處理，沒總幹事的請清潔人員反映委員會。」、「畢竟這是大樓的公共區域，住戶使用是可以的。」（編輯：詹鎰睿）

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