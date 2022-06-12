Buffet吃一半「為何店員愛先買單」？網揭目的：最沒爭議
Buffet吃到飽餐廳因主打美食多樣化，且供顧客們能夠在限定時間內自由夾取，近年來深受許多老饕喜愛。不過，就有網友近日不解發問「為何很多buffet會吃到一半跑來收錢？」而釣出內行揭開背後目的，坦言「最沒有爭議！」
有網友於PTT八卦板指出，有時到buffet用餐時，吃到一半就會有服務員來說「先生麻煩先結帳！」而付款後，對方還得再拿著找錢和發票來給他，「我跑去夾菜了她還要等我」。這讓他不解詢問，「這樣不會很麻煩嗎？如果是怕吃霸王餐，會尿遁溜走的人還是可以在收錢之前溜走，一樣沒用，為何不在入口進場前就結一結比較方便呢？」
問題曝光後，就引起鄉民們討論，「直接拿信用卡給他就好了，很方便」、「順便提醒你該走了」、「我吃蠻多家，幾乎都是中途結帳阿」、「這樣才省時省力」、「吃過很多家飯店buffet，都是桌邊結帳啊」。
但也有行家解釋目的，表示「怕吃完一堆人卡著吧？尤其短時段的」、「你看排隊一堆人，還要慢慢結帳進場，後面的會不會爆氣」、「這樣總比你吃完塞在那邊結帳好」、「場地大、餐期短就必須要靠桌邊結來分散，你要先結，那就是一場的人不能太多」、「因為離場時間一致，你要那時候大家一起擠，花半小時排隊結帳嗎」、「餐中收最沒有爭議」。（編輯：陳雅雲）