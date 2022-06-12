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水電師傅現場施工必做「1動作」！網友點頭認證：真的會

▲一名網友家中漏水請水電師傅到府檢查，卻意外發現維修師傅們都會先做「1動作」。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲一名網友家中漏水請水電師傅到府檢查，卻意外發現維修師傅們都會先做「1動作」。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 10:46:00

家中如果有水電相關的東西需要修理，通常都會找專業師傅到府檢查維修，但是你是否有過這樣的經驗，水電師傅一到現場都先「搖頭+嘆氣」，網友看了全直呼：「真的有遇過！」

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這名網友在《PTT》發文「水電師傅到施工現場 都要先嘆氣搖頭？」，表示日前找水電師傅幫忙看陽台漏水問題，師傅一到現場就嘆氣表示：「你之前有找別人弄過喔，不是這樣做啦」，師傅這樣的反應突然讓原PO回憶起幾年前找另一位水電師傅檢查浴室壁癌，該師傅也是嘆氣說「這應該有找其他水電弄過了，但治標不治本」，讓原PO忍不住吐槽：「每個水電師傅來，都要先搖頭就對了，難道不怕下次找同一個，不就打臉自己了？」

▲原PO因為陽台漏水，請水電師傅到府檢查，卻意外發現師傅都會先嘆氣搖頭，讓原PO野忍不住吐槽。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲原PO因為陽台漏水，請水電師傅到府檢查，卻意外發現師傅都會先嘆氣搖頭，讓原PO也忍不住吐槽。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
貼文一出，立刻有大批網友回應：「好像是，通常都大肆批評上一位水電的」、「真的，結果弄得比上一個還醜」、「沒錯，你下次找同一個，會打臉自己」、「怕你不尊重他的專業吧，其實沒甚麼必要」、「我遇過，一來就說線亂接，我說上次就是你」、「水電師傅都很忙，遇到外行亂弄，去擦屁股就無奈」、「這不是修水電SOP嗎？大驚小怪」、「同行相輕，貶低別人拉抬自己」、「演一下一定要的，有時候是真的，有時候是假的，但表現一下，看起來比較專業」。

另外也有網友點名類似的情形：「跟修車一樣，你到新的店就會靠北之前的」、「我之前給同一個理髮師剪，他說前一個怎麼給你剪成這樣，拜託前一個就是你」、「我補牙齒也是這樣，慘」、「突然牙痛看牙齒，牙醫跟我說牙齒被上一個弄報廢了，早點給他弄就沒事…」、「不只水電，很多鐵工也這樣」。（編輯：陳珮瑜）

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