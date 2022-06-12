量身打造？神人將方向盤變「移動餐盤」 全場笑翻：完美
相信不少人都有在車內飲食的經驗，雖然有獨立空間，但也怕不小心打翻食物或掉落就難以清理。而日本就有一名車主日前在汽車內用餐時，意外發現方向盤竟然可以變成「移動餐盤」，網友看了都紛紛直呼：「超完美！」
這名推特帳號kotake5211的車主日前到SUKIYA（すき家）外帶一份牛丼套餐，回到車上後立刻打開蓋子準備大快朵頤一番，不過餐點除了主食的餐盒以外，另外還有一杯沙拉以及湯品，這時推主突發奇想，發現方向盤上剛好有三個洞，便將3個外帶餐盒與杯子塞進洞口，沒想到尺寸剛剛好，餐盒就這樣被完美卡住不掉落，讓推主自己也忍不住直呼：「這個方向盤根本是為了すき家的外帶餐盒而設計的吧！」
照片一曝光，許多網友紛紛笑說：「太完美了」、「好療癒」、「下次試試看」、「方向餐盤」、「車型：Mitsubishi Sukiya」、「生活智慧王，防疫小尖兵」、「“食”貨之人，揀三菱」、「真。移動式餐『盤』」、「為什麼他的sukiya看起來比較好吃」、「韓都嚕就是我們的餐桌」、「我也要這個方向盤」。
不過也有網友擔心：「請問車子要怎麼轉彎？？」、「路面顛簸，那外帶餐會融為一體啊」、「只能一路直走」、「如果把味噌湯灑了，那就慘了」、「轉個彎就GG」、「掉下來感覺會很難收拾」。（編輯：陳珮瑜）