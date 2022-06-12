無印良品最強不是衣服！「3神品」狂掃好幾組：爽用10年
知名日本品牌「MUJI 無印良品」因主打簡約設計風格，在台灣擁有一票死忠粉絲喜愛，近年來也推出如服飾和生活用品等商品，讓消費者選擇愈趨多元。對此，就有網友好奇詢問「無印良品有不難用cp值高的東西嗎？」而引起鐵粉們低調推薦「3神品」。
原PO於PTT八卦板表示，自身不解為何許多人喜愛無印良品，他坦言「很多人愛買的我都覺得很難用或還好」，緊接著點名如文具、衣服和家庭用品都不愛用，「有無印愛好者可以給我解答解答嗎」。
問題一出，立馬引起鄉民們興奮討論，「浴巾吧？單純覺得還行」、「只買素t內衣」、「收納抽屜選擇多」、「零食都還不錯啊，葡萄軟糖好吃」、「小白鞋啊！好穿防水又顯腿細」、「覺得活頁筆記本跟內頁很讚又划算，寫起來超滑順」、「認真推咖啡濾紙，日本製而且便宜」、「雨傘，骨幹不會斷」。
留言中除了本來就高人氣的文具以外，也有許多人稱讚「風扇」、「懶骨頭」和「床包床墊」等神品，直言「推風扇安靜且風速ok」、「風扇很耐用，床墊我用十年」、「循環扇不錯啊」、「床包跟懶骨頭吧，床包前前後後買了十幾個，懶骨頭現在三個服役中」、「懶骨頭好用」、「床墊（日製）、床包」。（編輯：陳雅雲）