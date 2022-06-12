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邊境大鬆綁高興太早？「1行業」賺爛被抓包　網驚醒炸鍋

▲指揮中心日前宣布鬆綁邊境管制政策，所有入境旅客檢疫天數從7+7變成3+4，讓不少國外台人非常感激政策的變動。（圖／NOWnews攝）
▲指揮中心日前宣布鬆綁邊境管制政策，所有入境旅客檢疫天數從7+7變成3+4，讓不少國外台人非常感激政策的變動。（圖／NOWnews攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 16:34:53

指揮中心日前宣布鬆綁邊境管制政策，所有入境旅客檢疫天數從7+7變成3+4，讓不少國外台人非常感激政策的變動。不過，近日卻有網友上網質疑，指出從7+7變成3+4看似有鬆綁，但實際上打去防疫旅館詢問還是都要住上8晚的時間，讓不少人怒轟「防疫旅館」根本還是賺爛，掀起熱烈討論。

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一名網友在PTT貼文指出「朋友是馬來西亞華僑，疫情關係在台灣受困兩年，5月底終於返鄉一趟去看爸爸媽媽了，預計於下週返台，於是研究居家檢疫，實在很感謝政府的美意，在國內疫情如此嚴峻的情況下，還能顧及海內外商務人士和馬來西亞僑胞需求，放鬆邊境政策為：3天居家檢疫+4天自主防疫」。

▲指揮中心日前公布「入境居家檢疫天數放寬為3+4」，掀起網友熱烈討論。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心日前公布「入境居家檢疫天數放寬為3+4」，掀起網友熱烈討論。（圖／指揮中心提供）
不過該網友卻發現詭異之處，表示政府在鬆綁3+4規則裡面，提出新名詞「自主防疫」，而不是先前的「自主健康管理」，於是與朋友研究兩者差異，卻發現「自主健康管理」和「自主防疫」感覺都是要讓你去上班，仔細比較會發現兩者只有一點不同，那就是「自主防疫」裡面還多規範了一項：必須於「同一地點」完成居家檢疫、自主防疫。

這讓該網友傻眼表示「實際詢問過防疫旅館那邊確認資訊後了解，所有房型預約機制全部維持7+7的8天住房專案，就是只能住好住滿8個晚上的意思」他感嘆「不得不讚嘆此一政策之巧妙獨到，在不影響防疫旅宿業者營運業績的情況下，從7+7變為3+4，感覺好像有鬆綁，實際上則是換湯不換藥，都需要住防疫旅館8個晚上」。

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▲網友發現因3+4政策中，後面4天規定必須在同一地點進行隔離，因此與鬆綁前都要住滿8晚防疫旅館感到不滿。（圖/PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「真的欸，現在才發現後面是從自主健康管理變成自主防疫了....旅館發大財」、「就4-7可以出門，但晚上要回來旅館睡覺謝謝，超鬧」、「可以讓你們提早出門，但是旅館還是要賺」、「旅館又變成最大贏家了」、「不懂這樣到底鬆綁在哪欸，都是強制住旅館8天啊」、「抓到了吧＝＝....旅館賺翻」、「史上超扯，3+4要同地點還得一人一戶.....」、「這下被抓到了，幫高調囉」。

不過也有網友表示「不是啊，本來是要完全7天不能出門欸，雖然是都住在旅館，但是後面4天確實鬆綁啊！有問題嗎？」、「本來是七天不能出門啊，現在後面四天就能出門啊，只是都住在旅館條件沒變，這也是因為一直都是規定一人一戶隔離啊，是我誤會啥？是要放多寬，疫情都這樣了，有放鬆就不錯了」。

而事實上，原本入境政策採行7+7時，為「居家檢疫7天」加上「自主健康管理7天」，而後7天可正常生活，但應該盡量避免出入公共場所；而日前公布的鬆綁政策則改為3+4，為「居家檢疫3天」加上「4天自主防疫」，後面4天只要快篩陰性就可出門，但因有強制規定必須於「同一地點」完成居家檢疫、自主防疫，導致海外歸國的國人如果無法達成一人一戶的條件，就必須持續入住防疫旅館進行隔離，也就是說只要在無法達成一人一戶的狀況下，對於旅客來說都是要住滿8天防疫旅館才可離開，鬆綁的幅度甚感不大，掀起一波討論。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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