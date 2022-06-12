邊境大鬆綁高興太早？「1行業」賺爛被抓包　網驚醒炸鍋

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不過該網友卻發現詭異之處，表示政府在鬆綁3+4規則裡面，提出新名詞「自主防疫」，而不是先前的「自主健康管理」，於是與朋友研究兩者差異，卻發現「自主健康管理」和「自主防疫」感覺都是要讓你去上班，仔細比較會發現兩者只有一點不同，那就是「自主防疫」裡面還多規範了一項：必須於「同一地點」完成居家檢疫、自主防疫。
這讓該網友傻眼表示「實際詢問過防疫旅館那邊確認資訊後了解，所有房型預約機制全部維持7+7的8天住房專案，就是只能住好住滿8個晚上的意思」他感嘆「不得不讚嘆此一政策之巧妙獨到，在不影響防疫旅宿業者營運業績的情況下，從7+7變為3+4，感覺好像有鬆綁，實際上則是換湯不換藥，都需要住防疫旅館8個晚上」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的欸，現在才發現後面是從自主健康管理變成自主防疫了....旅館發大財」、「就4-7可以出門，但晚上要回來旅館睡覺謝謝，超鬧」、「可以讓你們提早出門，但是旅館還是要賺」、「旅館又變成最大贏家了」、「不懂這樣到底鬆綁在哪欸，都是強制住旅館8天啊」、「抓到了吧＝＝....旅館賺翻」、「史上超扯，3+4要同地點還得一人一戶.....」、「這下被抓到了，幫高調囉」。
不過也有網友表示「不是啊，本來是要完全7天不能出門欸，雖然是都住在旅館，但是後面4天確實鬆綁啊！有問題嗎？」、「本來是七天不能出門啊，現在後面四天就能出門啊，只是都住在旅館條件沒變，這也是因為一直都是規定一人一戶隔離啊，是我誤會啥？是要放多寬，疫情都這樣了，有放鬆就不錯了」。
而事實上，原本入境政策採行7+7時，為「居家檢疫7天」加上「自主健康管理7天」，而後7天可正常生活，但應該盡量避免出入公共場所；而日前公布的鬆綁政策則改為3+4，為「居家檢疫3天」加上「4天自主防疫」，後面4天只要快篩陰性就可出門，但因有強制規定必須於「同一地點」完成居家檢疫、自主防疫，導致海外歸國的國人如果無法達成一人一戶的條件，就必須持續入住防疫旅館進行隔離，也就是說只要在無法達成一人一戶的狀況下，對於旅客來說都是要住滿8天防疫旅館才可離開，鬆綁的幅度甚感不大，掀起一波討論。（編輯：張嘉哲）
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