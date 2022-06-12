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6月下半「4星座」財運大旺！默默經營終出頭　獅子得第一

▲小孟老師點名4個星座，在6月下半有財運大旺之勢。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲小孟老師點名4個星座，在6月下半有財運大旺之勢。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 17:28:38

六月不知不覺已過半，星座塔羅牌之清水孟老師透露，四個星座將在6月下半有財運升起的運勢，建議眾人能持續努力，平日的努力很有可能會在這後半個月被人看到，增加名聲或收益！

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第四名：處女座

處女座到了下半月，慢慢迎接新的改變，其實從年初就有不一樣的作為，但是如同鴨子划水般，默默進行，不太容易被發現，下半月，開始有些亮眼的成績出現。靠著自身要求完美的個性，工作上呈現出比同事或同業更突出的業績跟產品，名聲遠播，外地財更加豐碩，客人慕名而來，訂單不斷。人際關係良好的互動，也因此間接幫助到你們的收入，人緣財也大有所獲，幫助別人也幫助自己。

第三名：金牛座

金牛座們，下半月你們默默經營事業的心態，被朋友發現而為你們廣為宣傳，漸漸的社會地位受到了重視，大家會來對你請教專業能力，財務收入倍增，對此你們感到欣慰，付出是有回報的。下半月在偏財運的表現，不比本業差，尤其是在娛樂方面，而且主動性很強，會花時間去研究，就是在不經意的一筆投資，財星就來報到了，你們的好運就是比別人好一點，得到的收入，讓你們會心一笑。

▲未來16天，水星進入白羊，12星座可以把握自己的關鍵好運。（示意圖／取自unsplash）
▲小孟老師表示，處女、金牛、水瓶、獅子在六月下半擁有極好的財運。（示意圖／unsplash）
第二名：水瓶座

水瓶座下半月本業正財方面，不一定有特別突出表現，但辛苦還是有代價的，只要持續認真，靠著獨特的經營方式，再加上熱忱的服務態度，思考模式及口才，會有不錯的漸進式成長。若有經營副業或長期注意冷門行業的，有機會在下半月爆冷門的得到重大收益。

第一名：獅子座

獅子座在下半月受到行星的影響作用，整體運勢漸漸提升，工作事業運也變好，不止正財運樂觀，偏財運也有明顯表現。投資買賣也有貴人運，賺得豐厚的獲利，特別是在不動產經營的，有望升值並獲利了結。（編輯：李惠婷） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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