包裹被「符咒」封印！他取貨好無奈 網笑翻：放49天再開
還好現在不是農曆七月半！相信大家都有線上購物的經驗，賣家為了不讓商品在運送過程碰撞受損，都會小心翼翼地打包，只是這樣的包裹收到實真的會讓人嚇一跳！一名網友日前在網路上購買東西，沒想到網友看了全都笑說：「這箱要放七七四十九天才可解封！」
這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示「我只是買個東西…封條封成這樣…」，原來照片中的包裹紙箱被賣家用黃色的符咒膠帶緊緊封住，紙箱的每個角落還貼心地再貼上黑色塑膠防護角，彷彿怕包裹不小心被碰撞破損時會跑出什麼東西，讓原PO無奈地表示：「在櫃檯刷條碼被路人一直看…櫃檯小姐也狂笑…」。
網友們看了之後都紛紛笑說：「這箱...要放七七四十九天才可解封喔！！」、「裡面是安納貝爾嗎？」、「感覺案情並不單純」、「毛毛der」、「感覺裡面藏了彌豆子⋯」、「裡面封了兩面宿儺手指，版主記得打開吃下去」、「貼成這樣，這隻⋯很兇～」、「賣家一定是林正英」、「這個開箱要看時辰的捏」、「這種封箱法連小偷都不敢動了」。
由於太多人好奇原PO究竟買什麼會包成這樣，因此他也回應只是向賣家買了兩盒控坦克車，相信賣家只是想幽默地開玩笑，因為賣家真的包裝得很仔細，只是取貨時讓他有些哭笑不得！網友們得知後竟紛紛敲碗：「求膠帶連結」、「這個膠帶很帥」、「我想買這個膠帶」、「這膠帶好酷，可以問賣家哪買的嗎」、「膠帶+1」。（編輯：陳珮瑜）