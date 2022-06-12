《海賊王》都是沒朋友的人看的！高學歷青年被炎上：噁心
日本動漫《OnePiece》（台譯：海賊王、航海王）連載至今25年之久，粉絲遍佈全球各地，相當熱門，不僅電影版大受好評，近期更推出真人版影集備受期待。怎料，卻被日本一名高學歷的創業青年批評，「都是沒有朋友的人在看的！」立刻引爆網友怒火。
據日本媒體《livedoor》報導，日本富士電視台在6月9日播放的晨間節目「めざまし8」提到海賊王即將迎來最終章的消息，成為日本最夯的話題。結果負責擔任時事評論員的大空幸星，則先坦言自己完全沒有在看這部動漫，但藉由觀察周遭的海賊王粉絲得出結論，「我覺得這部漫畫，都是現實生活中沒有朋友、沒有夥伴的人在看的」。
這當場讓主持人感到錯愕，因為他本身就是海賊王的粉絲，馬上笑笑的回應「先等一下，我就有在追耶！」這才讓大空辛星趕緊回應，「那還真抱歉，我以後也會試者追追看。」
影片畫面曝光後，立刻引爆日本網友的怒火，燒至各大社群論壇，「就算自己認為不好看，也不該在電視上公開講啊」、「就算是開玩笑也讓我覺得噁心」、「無論是青年創業還是應慶畢業的高材生，批評他們看不起的人所喜愛的東西，這是很糟糕的。」更有人痛批電視台，「已經墮落到只能請這種小咖上節目了嗎？」甚至揚言拒看。
據了解，現年23歲的大空幸星，畢業於日本慶應義塾大學，致力於幫助日本現代學生對抗憂鬱症、輕生、壓力大等議題，2020年受到疫情影響，現象更加嚴重，他當時就對日本政府提出「對抗憂鬱」的計畫，希望能解決日本高自殺率的嚴重問題。（編輯：詹鎰睿）