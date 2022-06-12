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合照被拍成女鬼？美人魚正妹現身了　全場暈爆：美到炸裂

▲花蓮遠雄海洋公園美人魚，被網友拍成靈異照片，結果本人決定發文平反，獲得大家力挺「根本美到炸裂」。（圖／本人授權提供）
▲花蓮遠雄海洋公園美人魚，被網友拍成靈異照片，結果本人決定發文平反，獲得大家力挺「根本美到炸裂」。（圖／本人授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 22:55:432022-06-12 22:57:27

花蓮遠雄海洋公園，日前推出美人魚實境表演秀，由正妹表演者扮演的美人魚和觀眾互動，不僅引爆話題，更吸引遊客爭相拍照，怎料，疑似拍攝角度的關係，卻被民眾拍成靈異照片，意外引發熱議。對此，美人魚本人也出面回應了，讓網友們紛紛暈爆「根本美到炸裂好嗎？」

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據了解，臉書社團「爆廢公社公開版」，日前有網友PO出照片直呼「啊~娘~威~拍起來怎麼怪怪的。」原來是因為拍攝角度和鏡面反光的關係，讓原本美麗的合照變成靈異照片，而背後的美人魚變成女鬼，意外掀起網友熱烈討論，其中更出現不少酸民批評美人魚的外表。

對此，美人魚本人也親自在社團發文回應了，並展現強大的高EQ「不好意思~~我是事主本人～首先感謝版主和網友們給我這麼大的流量，當下看到照片我也笑噴，很多留言說很醜、像鬼、很胖、好老…好啦好啦~~~本宮下輩子也不會改。」最後更分享自己表演的影片平反，「還是要給我平反的機會吧！不然找不到下一春誰負責」。

▲花蓮遠雄海洋公園美人魚，被網友拍成靈異照片，決定發文平反展現高EQ。（圖／魯筱希臉書）
▲花蓮遠雄海洋公園美人魚，被網友拍成靈異照片，決定發文平反展現高EQ。（圖／本人授權提供）
網友紛紛讚爆力挺，「花蓮房仲界的美人魚」、「我覺得很美很厲害」、「真心佩服，感覺能憋氣很久」、「明明超正的好不好」、「海洋公園最美的風景，非妳們莫屬」、「根本真的美人魚，太美麗了啦」、「本人根本美到炸裂好嗎！」

事實上，身為美人魚表演者的她，不僅熱愛這份工作，也經常在個人IG、抖音上分享一切，累積不小的人氣，但她也曾提到背後辛苦的地方，「嗆水、腳抽筋、腦袋撞玻璃和礁石、比基尼綁帶鬆脫、南半球掉出來、撞到食人魚、打到海牛、尾巴勾在礁石…」這些狀況她通通都遇過，也讓粉絲感到心疼。

值得一提的是，事情曝光後，其他的美人魚也都紛紛在社團裡幫忙平反，「我們明明都很漂亮！一定是拍攝角度問題～」「這年頭人魚真不好當，明明就漂漂亮亮的表演，卻還是被遊客拍的像鬼，然後還要po網讓一堆酸名在留言區攻擊，花蓮遠雄海洋公園的美人魚們明明就都很專業很漂亮啊」「建議用錄影並截圖的方式拍攝，才不會不小心拍出奇怪的照片喔，美人魚們都很美的。」（編輯：詹鎰睿）

▲花蓮遠雄海洋公園美人魚，被網友拍成靈異照片，決定發文平反展現高EQ。（圖／爆廢公社公開版）
▲花蓮遠雄海洋公園美人魚，被網友拍成靈異照片，決定發文平反展現高EQ。（圖／爆廢公社公開版）
▲花蓮遠雄海洋公園美人魚，被網友拍成靈異照片，決定發文平反展現高EQ。（圖／爆廢公社公開版）
▲其他的美人魚都幫忙發文平反，一個個都美到翻天，也對工作充滿熱忱和敬業。（圖／爆廢公社公開版）

@chenhsi.lu互動影片根本驚喜包，遊客們的對話我喜歡😏意外發現這些遊客居然跟我同行同集團，都是永慶人🤣#美人魚 #mermaid #遠雄海洋公園 #花蓮 #花蓮景點

♬ 原聲 - 亞特蘭提斯公主🧜‍♀️ - 亞特蘭提斯公主🧜‍♀️

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