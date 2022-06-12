合照被拍成女鬼？美人魚正妹現身了　全場暈爆：美到炸裂

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對此，美人魚本人也親自在社團發文回應了，並展現強大的高EQ「不好意思~~我是事主本人～首先感謝版主和網友們給我這麼大的流量，當下看到照片我也笑噴，很多留言說很醜、像鬼、很胖、好老…好啦好啦~~~本宮下輩子也不會改。」最後更分享自己表演的影片平反，「還是要給我平反的機會吧！不然找不到下一春誰負責」。
網友紛紛讚爆力挺，「花蓮房仲界的美人魚」、「我覺得很美很厲害」、「真心佩服，感覺能憋氣很久」、「明明超正的好不好」、「海洋公園最美的風景，非妳們莫屬」、「根本真的美人魚，太美麗了啦」、「本人根本美到炸裂好嗎！」
事實上，身為美人魚表演者的她，不僅熱愛這份工作，也經常在個人IG、抖音上分享一切，累積不小的人氣，但她也曾提到背後辛苦的地方，「嗆水、腳抽筋、腦袋撞玻璃和礁石、比基尼綁帶鬆脫、南半球掉出來、撞到食人魚、打到海牛、尾巴勾在礁石…」這些狀況她通通都遇過，也讓粉絲感到心疼。
值得一提的是，事情曝光後，其他的美人魚也都紛紛在社團裡幫忙平反，「我們明明都很漂亮！一定是拍攝角度問題～」「這年頭人魚真不好當，明明就漂漂亮亮的表演，卻還是被遊客拍的像鬼，然後還要po網讓一堆酸名在留言區攻擊，花蓮遠雄海洋公園的美人魚們明明就都很專業很漂亮啊」、「建議用錄影並截圖的方式拍攝，才不會不小心拍出奇怪的照片喔，美人魚們都很美的。」（編輯：詹鎰睿）
@chenhsi.lu互動影片根本驚喜包，遊客們的對話我喜歡😏意外發現這些遊客居然跟我同行同集團，都是永慶人🤣#美人魚 #mermaid #遠雄海洋公園 #花蓮 #花蓮景點
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