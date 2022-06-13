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台灣便當店為何很少賣魚？內行揭「暗黑理由」：沒人敢夾

▲有一名網友好奇詢問「為啥便當店很少賣魚排阿？」而引來內行抖出背後理由。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有一名網友好奇詢問「為啥便當店很少賣魚排阿？」而引來內行抖出背後理由。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 11:10:022022-06-13 11:11:58

現代人生活匆忙，這時便當和自助餐店就成為許多人的午餐首選之一。不過，就有一名網友好奇詢問「為啥便當店很少賣魚排阿？」感嘆多數便當店魚排選擇不多，而引來內行抖出背後理由。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示發現便當店「幾乎不是排骨就雞腿飯，最近排骨雞腿很貴，為啥不多賣魚排？」他指出便當店僅有鱈魚、秋刀魚較常見，其他魚種便當幾乎很少，「到底便當店為啥不多賣魚排便當？想吃魚都找不到便當店有賣，版上有老闆能解釋嗎？」

▲魚在下鍋之前「可以在表面塗上一層雞蛋液」，塗上蛋液能夠很好的防止煎魚時黏鍋。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲網友好奇詢問「為啥便當店很少賣魚排阿？」（示意圖／翻攝Pixabay）
問題一出，就引來內行點出「難保存」是最大關鍵，「不好存放啊」、「魚不能放太久」、「魚不新鮮容易出事」、「肉類稍微有點臭還能靠滷的壓過去..魚臭了就沒用了」。

此外，也有人認為「價格高」和「料理不易」也是原因，直言「價錢不固定吧」、「只能用炸的，容易臭騷」、「容易壞又不好煮」、「海鮮貴又難處理」、「價格貴沒人敢夾，保存也不容易，不如進雞豬牛」、「魚排不現炸，根本不能吃」。

其中還有專業網友分享，「大部分是看市場需求和老闆，不好處理也有人買成品裹粉炸，整箱魚排退冰再裹粉灑一點調味，基本上還是看老闆心情，我所知道的大致這樣，也有人買新鮮魚去骨做魚排但只能做限量」。（編輯：陳雅雲）

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