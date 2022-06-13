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7-11「神秘水龍頭」能幹嘛？真實用途曝　釣出店員說話了

▲有女網友發現7-11「神秘水龍頭」，用途揭曉後，也釣出店員回應。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲有女網友發現7-11「神秘水龍頭」，用途揭曉後，也釣出店員回應。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 12:35:08

台灣超商林立，近年來便利商店除了販賣生活用品和食品以外，所提供的服務也越來越多元。對此，近日就有人在7-11店內，意外發現多出「神祕水龍頭」，而用途曝光後，隨即引起大批網友驚嘆「店員真的很強！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，驚嘆表示「第一次看到，覺得好酷哦！真的是什麼都有，什麼都不奇怪，真心佩服超商店員…」。從畫面中可見，7-11店內設立了多個特別專櫃，除了有COLD STONE、現烤串燒專櫃，照片最左邊還有神祕水龍頭。

▲女網友發現7-11全新服務。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲女網友發現7-11全新服務。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
不過，該水龍頭並非是拿來洗手使用的，其實是7-11近年來所提供的「現打生啤酒」服務，民眾只要到櫃檯點購，經店員確認年滿18歲後即可結帳，而店員則會協助製作生啤酒。

▲該水龍頭其實是7-11提供的現打生啤酒服務。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲該水龍頭其實是7-11提供的現打生啤酒服務。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
照片曝光後，隨即引起眾人驚呼，「越來越有日本超商的感覺了」、「真的很猛，什麼都要會用，下次還會出現什麼」、「什麼都能摻一腳，有賣有機會」、「店員真的很強哈哈哈」、「我家隔壁就有了」、「好扯，以後會不會出小七健身區」、「越來越猛了」。

甚至還有人曝光店員心聲，坦言「我這也一家這樣的，然後我認識的在這類型的小七工作，他說忙死」，也有店員親自回應「我每天洗這些洗到都要哭了」。（編輯：陳雅雲）

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