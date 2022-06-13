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台灣首驗出BA.4 、BA.5變異株！新增5例皆來自境外移入

▲指揮中心表示，新增5例邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.4 及 BA.5境外移入確定病例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，新增5例邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.4 及 BA.5境外移入確定病例。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 14:12:152022-06-13 14:13:32

中央流行疫情指揮中心今天（13日）表示，新增5例邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.4 及 BA.5境外移入確定病例。

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▲新增的5例 Omicron亞型變異株BA.4 及 BA.5，皆來自境外移入。（圖／指揮中心提供）
▲新增的5例 Omicron亞型變異株BA.4 及 BA.5，皆來自境外移入。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，國內上週於境外移入個案中檢出4株Omicron BA.5及1株Omicron BA.4，個案分別為4例男性及1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，入境日介於今(2022)年6月2日至6月7日。其中檢出Omicron BA.5個案分別自美國(2例)、土耳其及波蘭移入，檢出Omicron BA.4個案則自智利移入。

▲指揮中心說明Omicron亞型變異株。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明Omicron亞型變異株。（圖／指揮中心提供）
指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫亦評估與BA.4 及BA.5傳播有關；鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國及日本均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。依現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

指揮中心再次呼籲，接種 COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，請民眾應儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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