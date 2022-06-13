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樂當醫師小三！護理師只提「1要求」　全場震撼：水很深

▲有位網友目睹，身邊護理師同事意外成為醫師的小三，卻只提出「1要求」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有位網友目睹，身邊護理師同事意外成為醫師的小三，卻只提出「1要求」。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 15:10:32

多數人都樂見另一半擁有豐富且穩定的收入，因此如醫師、工程師等等職業都在婚姻市場上相當搶手。不過就有位網友目睹，身邊護理師同事意外成為醫師的小三，卻只提出「1要求」，細節曝光也讓不少網友震撼「水很深」。

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原PO在論壇《Dcard》上發文提到「目前在醫院當研究助理，同事都是護理師，因而認識了一些護理師的生態圈」，而其中一位護理師同事在交友軟體上認識了醫師男友，但在交往一年多時，才打探到男方已婚，還謊報薪資、年齡、住家等資料。而這位護理師同事知曉整體脈絡後，卻只向男友提出一個要求「那我們的房租能不能讓你全出？」

▲多數人都希望另一半擁有豐富且穩定的收入，因此醫師、工程師等等職業都在婚姻市場上相當搶手。（示意圖／翻攝Pexels）
▲多數人都希望另一半擁有豐富且穩定的收入，因此醫師、工程師等等職業都在婚姻市場上相當搶手。（示意圖／翻攝Pexels）
原PO聽到這裡忍不住詢問原因，而女同事則一派輕鬆地說「就算今天是我結婚，醫生老公若在外劈腿，有小三也沒關係，有拿錢回家就好了，畢竟離婚丟臉」，同事更表示自己身旁還有其他相似案例，讓原PO震撼不已「這就是出社會嗎？聽到這件事蠻毀三觀的」。

貼文曝光後隨即讓不少網友搖頭回應「真的是打開新世界」、「社會是很黑暗的，看過同事上班牽一個、下班回家牽老婆當家常便飯，水很深」、「不光是醫界，各行各又都很多啊」、「我也是出社會沒有很久，剛到工廠工作，裡面的人也是各種婚外情，小三小王一堆」、「看來我出社會10年，還只是個孩子，下班跟同事就是零聯繫」。（編輯：潘毅）

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