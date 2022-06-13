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中國為何瞧不起台灣？他曝「最大問題」：現在全反過來了

▲中國為何瞧不起台灣？他指出台灣面臨的「最大問題」，導致現在中國00後的人都瞧不起台灣了。（示意圖／Pixabay）
▲中國為何瞧不起台灣？他指出台灣面臨的「最大問題」，導致現在中國00後的人都瞧不起台灣了。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 16:21:402022-06-13 17:03:20

網紅YouTuber金湯力，日前分享在上海待了13年的她，回到台灣後就批評「台北很落後」，更認為挺台北的人，應該要去外面大城市看看，引發網友不滿。對此，就有住在中國7年的網友解釋並指出「最大原因」，直言「現在反過來了，台灣國中國小生聽的是中國歌、看的是中國電視劇、玩的是中國app」。

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一名網友於12日在臉書「爆廢公社」PO文表示，因看到金湯力的新聞有感而發，便決定在社團表達自己意見，「我來說一下啊，疫情前我在中國那邊住了有7年，有點發言權，說實話，台灣和中國的一線城市北上廣深相比的話，是比不上的」。

他指出，對中國人來說，有很多80、90後（中國用詞，指稱1980、1990後出生的人）的很多都是看台灣偶像劇長大的，對台灣印象很不錯，但00後（2000年後出生）就不行了，「基本都不怎麼瞧得上台灣，如果經常刷抖音也知道，最近那個台灣推出的選秀節目，在中國那邊被他們群嘲（中國用詞：指群體嘲諷），大概還剩一個台積電，他們能佩服的。」

▲中國為何瞧不起台灣？他揭「最大關鍵」：現在全反過來了。（示意圖／Pixabay）
▲原PO指出「最大問題」就在於台灣現在對中國沒有流行文化的輸出。（示意圖／Pixabay）
不過，原PO也解釋所謂的「瞧不上」，最主要是台灣現在對中國「沒有流行文化的輸出。」直言「20年前中國人都是聽的台灣華語歌、看的是台灣偶像劇，現在周杰倫、蔡依林在中國依然非常火，現在反過來了，台灣國中國小生聽的是中國歌、看的是中國電視劇、玩的是中國app」。

貼文獲得不少人的認同「不得不說，摒除掉近幾年，台灣的偶像劇，音樂品質真的是越來越差，每況愈下」、「文化輸出這一點說的非常好」、「很不想承認，但卻是不爭的事實」、「台灣真的是輸太多，不可否認啊!但是我還是喜歡台灣！」

也有不少人表示「沒有自由民主，就算讓我住在天堂也不舒適」、「反過來？ 大陸很多地方還是很窮很落後離開大城市的話，就算在城市他們很多人收入也比台灣低」、「反正又不同國，有什麼好比的」、「我們幹嘛跟別國比？我在加拿大住六年也不會回來貶低自己國家～我還是最愛我的國家！」、「各國都有各國的優缺點，實在不懂網路上中國、台灣網民互相批評對方有何意義？」（編輯：詹鎰睿）

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