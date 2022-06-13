中國為何瞧不起台灣？他曝「最大問題」：現在全反過來了

我是廣告 請繼續往下閱讀
他指出，對中國人來說，有很多80、90後（中國用詞，指稱1980、1990後出生的人）的很多都是看台灣偶像劇長大的，對台灣印象很不錯，但00後（2000年後出生）就不行了，「基本都不怎麼瞧得上台灣，如果經常刷抖音也知道，最近那個台灣推出的選秀節目，在中國那邊被他們群嘲（中國用詞：指群體嘲諷），大概還剩一個台積電，他們能佩服的。」
不過，原PO也解釋所謂的「瞧不上」，最主要是台灣現在對中國「沒有流行文化的輸出。」直言「20年前中國人都是聽的台灣華語歌、看的是台灣偶像劇，現在周杰倫、蔡依林在中國依然非常火，現在反過來了，台灣國中國小生聽的是中國歌、看的是中國電視劇、玩的是中國app」。
貼文獲得不少人的認同「不得不說，摒除掉近幾年，台灣的偶像劇，音樂品質真的是越來越差，每況愈下」、「文化輸出這一點說的非常好」、「很不想承認，但卻是不爭的事實」、「台灣真的是輸太多，不可否認啊!但是我還是喜歡台灣！」
也有不少人表示「沒有自由民主，就算讓我住在天堂也不舒適」、「反過來？ 大陸很多地方還是很窮很落後離開大城市的話，就算在城市他們很多人收入也比台灣低」、「反正又不同國，有什麼好比的」、「我們幹嘛跟別國比？我在加拿大住六年也不會回來貶低自己國家～我還是最愛我的國家！」、「各國都有各國的優缺點，實在不懂網路上中國、台灣網民互相批評對方有何意義？」（編輯：詹鎰睿）