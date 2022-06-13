為存在感拚了！丼飯店「狂立7招牌」 網笑歪：當機畫面
大部分的店家為了招攬生意，都會掛上又大又明顯的招牌，讓客人從大老遠就能看見，不過這間店家招牌的存在感也太強烈了！日本一名網友分享一張丼飯店的照片，由於景象太讓人嘖嘖稱奇，許多網友看了都忍不住笑說：「好像當機的畫面！」
原來這間店家是在日本與台灣都有相當知名度的連鎖丼飯店「すき家（Sukiya）」，店家因為提供多種套餐選擇，因此吸引一票忠實顧客經常上門。不過日前一名推特用戶@manarisu9475分享了一張Sukiya照片，這間店就位在群馬縣的高崎綠町分店，不過由於店家四周腹地廣大，不僅是整棟獨立營業，還在各個不同方位架設招牌，從畫面中的角度可以大約看到，至少有多達7個招牌閃著明亮的燈火，吸引路過的人們注目。
推主也表示，自己是聽朋友提到「有一間自我主張非常強烈的Sukiya」時，引起了他的好奇心，沒想到一看見朋友提供的照片，頓時覺得驚為天人，「招牌的數量比我想像的還要強烈10倍」。
網友看了之後也忍不住表示：「好像電腦當機的畫面」、「很想到現場看一下」、「在現場應該會馬上走進去吧」、「存在感太強大」、「這家店30年前就在了喔」、「可以當地標了」、「經過那裡會不會就走不出去了」。（編輯：陳珮瑜）