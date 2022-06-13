車子撥桿上「神秘烤肉圖」是什麼？老司機解密：這很實用
現今的車輛越來越便利，其操作功能更加多元和實用，大大提升開車的安全性。不過，就有網友拍下撥桿上面的奇怪圖案，像是一個英文字母H，像是在烤肉一樣，不知道功能是什麼？立刻湧入老司機們專業解答，「那個很實用喔」。
臉書社團「爆系知識家」，一名網友PO文詢問「請問各位高手，公司最近有台新貨車，雨刷撥桿旁的圖示是什麼意思呢？」可以看到撥桿上有個像是H的字樣，上面還被放了一個東西，很像在烤肉一樣，旁邊還有個大大的箭頭往下。
照片曝光後，大家紛紛解答「引擎煞車啊」、「對呀，按下去就會汽汽叫了」、「排氣煞車」、「氣煞，往下撥，沒踩油門時自動氣煞」、「入檔放開油門會自動排氣煞車減速，載重下坡很實用」、「蠻好用的東西，尤其是載重…差那一點差很多」。
但也有人提醒，「排氣剎車，滿好用的，腳不用一直踩也會剎車，儀表也會有符號，撥桿回正關掉就解除沒排氣剎車作用」、「引擎煞車開關，沒在使用時候記得關閉，不可以含著引擎煞車開車，很容易故障」、「要煞車在開就好，空檔開無效」、「盡量別用閥門壞了要花不少錢！」
據了解，「排氣煞車」在大型客車，例如公車、貨車、遊覽車等都會配置，當遇到高速下坡時就可使用，可讓行駛速度緩慢下來，方便駕駛操作，以防止頻踩煞車所造成的煞車失靈、或是引擎毀損等肇事原因。（編輯：詹鎰睿）