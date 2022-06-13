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啥職業月薪32K又不加班？「2行業」行家推爆：還週休二日

▲近日有網友好奇詢問「月薪三萬二以上、早八晚五、週休二日的工作有哪些？」而引來行家推薦2職業。（圖／NOWnews資料照）
▲近日有網友好奇詢問「月薪三萬二以上、早八晚五、週休二日的工作有哪些？」而引來行家推薦2職業。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 17:21:53

一份工作除了薪資重要外，工作內容、福利以及辦公環境等等，也都是求職者們的抉擇關鍵。對此，就有一名網友好奇詢問「月薪三萬二以上、早八晚五、週休二日的工作有哪些？」而引來行家點名「2職業」。

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原PO於Dcard上發文，表示網路上有不少人聲稱自己年薪2、300萬，但他坦言「我相信也是存在著一群跟我一樣，月薪實領不到三萬二的人」，這讓他好奇有什麼工作「月薪三萬二以上、早八晚五、週休二日」，「讓我以及跟我一樣的人可以參考一下，拜託了，我目前知道的大概就是國營、公職、志願役，那民間公司有嗎？」

▲一次看懂2022紅包行情，想換新鈔得把握8大公股銀行最後3天營業日，命理專家也提點14項旺財破財紅包禁忌。（圖／記者顏真真攝）
▲網友好奇詢問「月薪三萬二以上、早八晚五、週休二日的工作有哪些？」（示意圖／記者顏真真攝）
問題一出，其中最多人點名「行政」和「公職」，直言「很多啊！行政幾乎都是這樣」、「在工地做行政破3-4萬的大有人在哦」、「目前是某私立大學行政，月薪33000，但要求英文能力給你參考」、「我月薪34k保14個月，上班時間9-18準時下班，週休二日，行政人員」、「公職，直轄市與中央的機關除外，多加班一分鐘還會被同事或主管關心」。

除此之外，也有許多人分享其他答案，「事務所法務，35k，準點打卡下班，週休二日完全不碰工作」、「會計，週休二日，8-17準時上下班，32k」、「我們公司所有職位都超過32k，早八晚五、週休二日，但是是傳產」、「各種工地工人，體力需求低的園藝可以考慮，早7晚3，中間休息一小時，週休二日，35K」。（編輯：陳雅雲）

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