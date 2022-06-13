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台北比不過上海？女網紅嫌「太麻煩」被罵爆　拍片回應了

▲YouTuber金湯力，今日拍片正式回應，前陣子被炎上的「台北沒有上海好」的事件。（圖／金湯力IG、Pixabay）
▲YouTuber金湯力，今日拍片正式回應，前陣子被炎上的「台北沒有上海好」的事件。（圖／金湯力IG、Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 22:51:52

YouTuber網紅「金湯力」，因從小在上海長大生活13年，2年前回到台灣才發現有巨大的文化、服務、科技等方面的衝擊，在今年3月更推出對台北的抱怨影片，嫌麻煩、不習慣等等，意外引發網友撻伐，就連王牌經紀人孫德榮都來痛批金湯力，對台灣的言論充滿歧視和不了解。對此，金湯力也在YT上回應了。

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面對這幾天來的批評和風波，金湯力於今（13）日晚間在YT上推出新影片做出回應，雖然沒有針對孫德榮，反而是對另一名嘲諷她的YouTuber錫蘭反擊，包括台灣的垃圾車很麻煩、沒有生鮮外送、很多地方只能付現金等等議題，但她強調自己是講「她在台灣不習慣的地方」，不過金湯力最後也笑笑回應，認為錫蘭並沒有酸的很兇。

▲YouTube金湯力，今日正式回應前陣子鬧得沸沸揚揚的批評台北沒有上海好的事件。（圖／金湯力YT）
▲YouTube金湯力笑著表示，自己完全沒說過台北沒有地方花錢。（圖／金湯力YT）
由於金湯力上次影片都在抱怨台灣，導致個人臉書、IG等平台都湧入罵聲，也有不少人要求她講講上海不好的地方。對此，金湯力也針對上海近期疫情、封城做回應，她坦言在封城這段期間，官方的新聞肯定不會報的那麼多，就算報也是報喜不報憂，所以絕大部分的負面消息，都是從外媒得知，接著才透過朋友在私底下瘋傳。

面對很多觀眾詢問，關於上海的疫情真的有這麼嚴重嗎？金湯力直言「我自己講，我是覺得真的非常嚴重，因為我就自己看到了嘛，我自己的朋友他們就在那個環境中，那他們旁邊的人，也是把這些訊息給他們，然後他們也再給到我，所以我覺得上海的情況是非常糟糕的」。

▲YouTube金湯力，今日正式回應前陣子鬧得沸沸揚揚的批評台北沒有上海好的事件。（圖／金湯力YT）
▲金湯力坦言，在看到上海封城的各種現象後，不禁感到難過，也覺得這段期間真的很嚴重。（圖／金湯力YT）
金湯力也提到上海封城紀錄的「四月之聲」影片，她看完了之後也是很難過，上海的朋友圈也不斷瘋傳，傳了被刪，刪了又傳等等，就連轉貼毛語錄來反應上海的情況都被刪除，「上海人是最不管政治的人，都有了這樣的情緒，我就覺得是個值得警惕的東西吧」。

面對網友質疑，為啥上海現在這麼差，還要說台北不好等等，她則回嗆「我說上海那時候好，他那時候的確是那樣啊，那他現在變了，我要怎麼辦，我要評論什麼，我在上海時候，那些生活機能就是那樣方便就覺得比現在台北好，那妳要我對比現在台北、上海，那就是另一回事了」。

最後金湯力感嘆，上海作為這樣一個國際大城市，真的無法想像，在封城這段時間竟然會有人吃不到東西等等的負面消息，讓非常多上海人心痛，雖然上海在6月回歸正常生活，但她認為，在短時間內很難彌補封城帶來的損失，「我很害怕，很難回到當年光輝的樣子！」最後也希望上海能夠加油。（編輯：詹鎰睿）


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