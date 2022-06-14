愛犬生病狂噴錢！飼主淚曝「就醫花費」：荷包夠深才養
近年來，有許多飼主會將寵物視作家中的一份子！即便花費大筆金額也願意救治，對此，就有飼主出面分享，自家愛犬因拉肚子、嘔吐就醫，總共花費2200，對比人類享有醫療健保的金額相去甚遠，因此大嘆「養了寵物，才知道大家說的荷包要夠深的意思」，貼文引發眾多飼主共鳴，不少人出面分享案例，勸民眾養前要三思。
飼養寵物的入門金額低，因此有許多民眾會一時衝動便購買、領養，根據一名飼主於《爆廢2公社》分享，自從養了寵物後，才懂了大家說的，「荷包要夠深的意思」，她提到自家愛犬因拉肚子嘔吐的問題就醫，單次共花費了「一張X光500元加四張超音1200元，再加上看診拿三天的藥，總共2200元，真希望狗狗也有健保這東西」。
該篇貼文引發眾多飼主共鳴，「我家13歲老狗，目前一個禮拜七天的藥就要一千，之前一隻收編的浪浪從發病到離開，大概花了20幾萬」、「狗沒有健保但是可以保保險，我家狗生病兩個禮拜可以買一台全新的iphone13了」、「毛孩生病真的真的很燒錢」、「有的3天就燒了2-3萬，真的要考慮清楚再養」。
此外，也有貓狗以外的飼主出面分享，「我家兔子去就是兩三千起跳，上次去直接四千」、「我家天竺鼠，牙太長生病，需要磨牙花了2萬多」、「烏龜看醫生+打針，一次花了3-5千，一共看了三、四次，另外還買醫療器材給烏龜使用」、「之前養飛鼠，大過年烙賽，去看那坨屎花1200了！也有鼠友的鼠，做高壓氧治療，一個月花3-4萬，還有開刀的，還沒完全康復出院就15萬在那邊了」。（編輯：鍾怡婷）