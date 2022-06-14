「職業美人魚」是夢幻工作？她曝業內秘辛：憋氣至少50秒

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目前夢幻的美人魚表演，在花蓮遠雄海洋公園一天有2場的演出，一場秀大概20分鐘左右，當中有12分鐘會是各種華麗的人魚動作表演，至於後面8分鐘則是留給遊客到魚缸前，與美人魚表演者互動合照，並且表演全程不使用面罩、氣瓶，原PO表示「美人魚戴面鏡和揹裝備就不美了啊！」
至於互動時間則會戴上面鏡與現場遊客、小朋友隔著玻璃一起互動，因為「沒戴面鏡我們根本看不到東西，在水裡直接張開眼睛就像近視2000度一樣」，雖然在表演中僅能憑藉模糊的影子，來猜測出是否有障礙物，但在合照互動時，若是沒戴面鏡會找不到遊客在哪，她也笑喊「反正就是保持漂亮的微笑，遊客自己會找漂亮角度拍啦，應該吧」！
雖然職業美人魚聽來夢幻又美麗，但實際上也是相當不容易的一份工作，原PO提到表演過程中，全憑藉著憋一口氣的時間來完成一趟的表演，「一口氣大概能讓我們在水裡待50秒左右，隨著訓練的時間增加，在水裡能待的時間也會越久」。
至於該如何才能成為美人魚，她也解釋「美人魚有專業的證照！不是自由潛水證照，是真的叫美人魚證照」，主要分為MFI、PADI以及SSI系統，因此並不是穿了魚尾巴就是人魚，其中還是潛在許多危險性，所以她提醒有興趣的民眾們，真的要記得先去找專業教練上課喔！
而美人魚們在水中睜眼會不會痛，她則解答其實並不會，一般人在泳池中感覺到痛感，是因為水中的消毒劑造成刺痛「如果在海裡或一般淡水裡其實沒什麼感覺」，但成為漂亮美人魚的代價則是「皮膚變得很乾，要一直擦護手霜，不然指紋解鎖都辨識不了」；至於被問到薪資待遇的部分，她則簡單回覆「台灣…你懂的，而且這個行業也才剛起步，目前真的是為了夢想在衝」。
雖然美人魚工作不如一般人想像中輕鬆簡單，但PO仍開心直呼「我真的好熱愛這份工作」。不少網友也讚賞，「好漂亮也好厲害！覺得能做自己喜歡又好夢幻的工作好幸福」、「好漂亮夢幻的職業，但相對地也滿辛苦，加油喔，有機會想去現場看看你們的表演」、「之前有看到影片介紹過這個工作~ 這份工作真的很辛苦」。（編輯：鍾怡婷）