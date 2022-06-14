2房1廳沒家具電器好出租嗎？內行曝「關鍵差異」：不好說
台灣有不少租屋族，尤其大都市裡更聚集了許多出外打拼、異地求學的民眾。就有一位網友表示自己有一間空房想要出租，但是除了冷氣之外沒有任何家具電器，好奇這樣是否難出租？貼文曝光後立刻引起網友討論。
這名網友在《PTT》發文「沒附家具電器的房子好出租嗎？」，表示自己有一間2房1聽的空房想要出租，但是目前只有冷氣，沒有任何家具或是電器用品。原PO查看了一般租屋資訊，發現大多數的房東都會附基本家具、家電等，但他認為房租沒有多少錢還要花10萬多元去補齊這些物品，而且可能用沒多久就壞掉，還要去幫忙維修實在麻煩又不划算，因此讓他疑惑地表示：「如果只有空房，但是每月房租少個1～2千（對比同大樓的其他户），這樣好出租嗎？」
貼文一曝光，立刻有許多網友紛紛表示：「沒有冰箱洗衣機願意租的人就少很多了」、「有附家具正常比較好租」、「我之前汐止兩房同社區，有家具的一週租掉，我大伯的沒家具快一個月租掉 ，租金是少3000」、「IKEA買一買就很漂亮了」、「至少要冷氣洗衣機冰箱，其他隨意」、「全部都要自己買的話，是我不會考慮租耶！至少基本的洗衣機、冷氣、電視、沙發這些要有吧，大型家具還要租客自己買，搬家超麻煩的」、「近期都是學生或剛畢業租客比較多，他們就需要家具，我看很多裝潢美，家具齊全的兩房，開價都跟沒家具的三房差不多了」。
不過也有人提出不一樣的看法：「看你想找怎樣的房客，我是懶得搬家那種，所以希望房東不要給家具，有貼壁紙的空屋是最好的」、「你先不要附東西，等人家來談提出需求再思考要不要添購」、「空屋租啊，簡單又方便」、「便宜就好租」、「建議空屋租，因為你是兩房一廳，基本客群是小家庭，正常的家庭，洗衣機，冰箱這些，自己都會有，反而那些常常搬來搬去不穩定的租客，才會需要，我覺得房客還是要過濾一下」。（編輯：陳珮瑜）