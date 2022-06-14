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夫已結紮7年妻懷孕！她冤喊「我真沒有」　醫曝意外真相

▲女子經過驗孕後，結果出爐真的懷有身孕。（示意圖／取自unsplash）
▲女子經過驗孕後，結果出爐真的懷有身孕。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 13:19:59

婦產科醫師蘇怡寧近日分享一則特殊的看診經歷！某天有一對夫妻來到醫院，是想要治療月經延遲的問題，不料卻意外驗出「懷孕」，讓已結紮7年的丈夫臉色瞬間鐵青，診間氣氛也隨即降至冰點，讓在場所有人相當尷尬，慶幸的是真相大白後，已證實肚子確實是丈夫的孩子，也才避免了一場家庭革命。

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▲幸好經過檢查結果，確認腹中孩子為兩人所有。（示意圖／取自unsplash）
▲幸好經過檢查結果，確認腹中孩子為兩人所有。（示意圖／取自unsplash）
根據蘇怡寧醫師於臉書《蘇怡寧醫師愛碎念》分享，自己的老師在很早以前曾提醒過，不論患者怎麼陳述自己的症狀，來門診看月經不規則第一件要想到的事情就是懷孕」，即便患者堅稱「我月經不規則很久了，我之前不孕很久了，我有避孕、我很久沒有性行為了扒拉扒拉的，不管她說了什麼，反正先驗孕就對了。如果病人堅持不驗，病歷上一定要註明」。

蘇怡寧表示，去年有一對伴侶來到門診，想要治療月經沒來的問題，醫師當即請太太先去去驗孕，但對方卻堅持不可能，因為丈夫幾年前就已經結紮，「但總之我也很堅持，因此她很不屑的，還是就去驗了，一副就是我浪費他們時間的感覺（我完全感覺得出來）」，結果驗孕棒卻顯示出兩條線！

結果出爐後，站在一旁的先生立刻臉色鐵青，這位太太則相當委屈地堅稱自己真的沒有，「說實話我也不知道沒有什麼，總之，突然間空氣變得好冷好冷，大概有北極這麼冷」。

蘇怡寧無奈提到，後來總得有人打破這個沈默吧！因此自己只能跟這對夫妻解釋，「科學上很多事情都不是百分之百的，結紮也不代表就一定百分之百不會懷孕，也沒有任何避孕方式是百分之百的，（避孕）機率很高但就不會是100%」，並且提出可以先做個精液檢查，若是不放心再做親緣鑑定，便請他們暫時先回去沉澱並討論。

慶幸的是，在幾個月後真相大白了，這位先生雖在7年前，與前妻生完小孩之後就結紮了，但經過精液檢查，裡面還是有精子的，並且之後的親緣鑑定也確定腹中真的是他的小孩。蘇怡寧無奈表示，「然後呢？還能有什麼然後」，只能勸誡年輕的醫師「關於懷孕這件事，不要相信病人跟你說了什麼，驗就對了，如果你就是這個人，拜託你先驗就對了」。（編輯：鍾怡婷）

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